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李佳芬舊金山造勢：韓要讓中華民國受重視 華僑有面子

遠航若真廢照停飛 專家指這些資源最有價值

定期定額+這一個動作 30年幫你多賺一倍

2019-12-15 13:03經濟日報 記者趙于萱／台北即時報導

定期定額是國人買基金偏好的習慣之一，由於多數平台門檻為3,000元起，市面上常推廣每月投入3,000元，就能小錢滾大錢。對此若想進一步擴大資產終值，還能參考「強化版」定期定額，也就是隨著薪資成長拉高扣款，而且增額不見得要「大」，若僅固定增加3,000元，以近30年回測史來看，可多累積1倍資產。

定期定額原理是以投資紀律參與市場，通常投到對的市場，投入愈多，回報愈大，但不少投資人的「痛點」是：使用定期定額，就在於財力有限，即使想擴大本金也「知易行難」。

不過統計來看，若只是定期較原有3,000元再多投入一倍的錢，長期效果也相當顯著，因此若是薪資持續成長，值得考慮逐步增加扣款，讓資產盡可能透過市場加速累積。

以國人較熟悉、也是全球最強健的市場之一-美股為例，統計1988年1月到2019年11月，每月底投入3,000元布局標普500指數（實務上可參考ETF），到今年11月底，共計投入108萬元本金，本利和為（資產終值）為567.3萬元。

567.37萬元相對於本金，共增加了459.3萬元，也就是透過標普500指數，可讓約100萬的資產放大4.5倍。

而若設定每五年會加薪，五年一到就增扣3,000元，看來每期投入本金雖只多了數千元，但同樣統計1988年到今年11月的近30年間，因累積本金擴大到378萬元，資產終值可提高到1,324.1萬元。

換算第二種幫本金多創造了946.1萬元的資產，增值部分就有近千萬元，且與第一種、從一而終扣3,000元比較，兩者本金僅落差270萬元，看似不大，最終所累積的資產終值卻差了756萬元。

至於本金和終值的比較，第二種本金為第一種的2.5倍，資產終值則差距1.3倍。也就是每五年加扣3,000元，近30年可多創造一倍資產。

統計顯示，每五年加扣3,000元，投資報酬率領先的美股，近30年獲取的資產終值可...
統計顯示，每五年加扣3,000元，投資報酬率領先的美股，近30年獲取的資產終值可多一倍。表／理柏資訊、元大投信整理
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