NAND業務 慧榮將爆炸性成長

慧榮總經理苟嘉章表示，第五代行動通訊（5G）商轉，帶動人工智慧（AI）、物聯網和車聯網快速發展，包括雲端運算和邊緣運算都需更大頻寬及記憶體存儲，將為記憶體產業，尤其是儲存型快閃記憶體（NAND Flash）帶來爆炸性成長，也為慧榮注入強勁成長動能。他預估，未來慧榮在企業級儲存解決方案及車用等領域將大放異彩。

至於美中貿易紛爭，苟嘉章強調，慧榮除與SK海力士、英特爾、美光、三星、東芝和威騰等大廠緊密合作，中國大陸布局也扎根多年，大陸模組廠快速竄起，預料營收超過10億美元的模組廠不久後將在大陸上市，這些公司都是慧榮長期合作夥伴，大陸科技產品挾市場及資金優勢快速成長，慧榮及子公司寶存科技（Shannon Systems）也會比別人更早掌握先機 。以下是專訪紀要：

問：5G和AI被視為半導體下波成長動能，成為全球關注焦點，是否會為記憶體產業帶來新面貌？

答：5G傳輸速度是4G的十倍到100倍，也讓很多機器，甚至車輛透過聯結，進而發展機器和機器的對話。為解決快速傳輸、大數據運算和資料儲存，各大資料中心、電信商和系統端積極建構全新的通訊架構和儲存架構，涵蓋雲端運算和邊緣運算。

5G發展也會讓數據庫大廠加速儲存架構的改變，為生活帶來更大好處，例如以前在臉書上傳照片或發表文章，現在尋找可能要耗費一段時間，但在5G後就彈指間可得。

未來的手機和車輛也都可能是個人或小型伺服器，透過網路快速聯結，可快速找到和生活有關的資訊，如旅遊、景點、用餐、醫療，甚至自動到你指定的地點。為達到更快速的服務，這些資料中心要建置更龐大且更快速的資料存取系統。為解決這些需求，目前各資料中心業者積極導入更快傳輸架構和更多堆疊的儲存型快閃記憶體，以取代傳統硬碟（HDD），將會為NAND型快閃記憶體帶來爆炸性需求。

問：慧榮一直專注在快閃記憶體控制晶片，為何會收購寶存科技？

答：2015年購買寶存科技是慧榮另外一個里程碑，過去慧榮專注NAND Flash控制晶片，不和客戶競爭，但企業級產品，尤其是大陸，慧榮收購寶存科技並沒有跟客戶競爭的問題。

大陸企業級SSD產品，英特爾和三星仍是主要供應商、市占最高，寶存科技占比低。寶存的客戶是阿里巴巴、百度和頭條、美團、京東等互聯網大廠，是慧榮收購的主要原因。這讓慧榮有機會了解整個資料中心的需求及驗證方式，也讓慧榮增加很多這方面的知識，並且有機會在議定下世代標準時，爭取與谷歌和臉書、微軟及亞馬遜等大廠合作機會，甚至在美中貿易戰中，有助與華為及長江存儲拉近合作。

問：如何看待美中貿易戰？慧榮的對應策略？

答：還有很多不確定因素需密切關注，但預期明年美國總統大選前，雙方會達成某種程度的協議。大陸市場龐大，沒有人會輕易放棄，美國企業也是如此想，但美國企業礙於美國商務部嚴格的限制，因此會謹慎應對。

慧榮總部位於台灣及香港，在美國有研發中心，並在美國上市，在大陸也有子公司與研發中心，雖然雙方都表達希望慧榮在兩地增加投資，與慧榮緊密合作，但公司策略是找尋企業的價值，在這個產業，成為每個需要慧榮公司的重要合作夥伴。

問：慧榮的價值為何？

答：那要看是對誰。對大陸而言，慧榮是大陸記憶體模組廠最大控制晶片供應商。在SSD部分，在大陸科技重鎮深圳的市占率高達75%，嵌入式快閃記憶體控制晶片市占更高達八成。是NAND Flash大廠去化庫存最主要憑藉，對大陸記憶體模組廠而言，慧榮是幫助他們打造產業中流砥柱的重要推手。

大陸記憶體模組廠十年前和台灣廠相比規模還很小，但今非昔比，成長快速，且市場已由大陸遍及歐美和台灣，相信不久後年營收超過10億美元的公司將會相繼在大陸上市，這些又是慧榮深耕長達十至15年的長期合作夥伴。

問：如何看待大陸發展記憶體產業？

答：2020下半年或2021年，市場會先感受到大陸產出NAND Flash產品的影響，但要對價格及各方面有更進一步的影響會在2022年。