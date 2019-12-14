慧榮總座苟嘉章 靠美食紓壓

慧榮總經理苟嘉章 記者陳正興／攝影 分享 facebook 慧榮科技總經理苟嘉章為公司業務，經常往返全球各地，與客戶、供應商密集開會。忙碌公務之餘，仍會撥空品嚐當地美食及欣賞當地著名美景。

他透露，很喜歡沙灘，也喜歡泡湯，體驗不同飯店的風格，並將所見所得的美景和美食以文字和照片點滴記錄在臉書。他提出造訪日本前20大名湯計畫，花了近九年時間，目前只剩個位數，紓壓方式與眾不同。

一談到美食，他的話匣子全開，舉凡台灣、日本、香港、大陸、雪梨等，還特別提醒可以上他的臉書，上面有詳細的照片和註解。

他透露，品嚐各地美食，可讓你在激烈競爭的產業環境中得到平衡。他到各地拜會客戶或好友時，朋友也會找到特色餐廳，用餐之餘能閒話家常，這些國外好友和客戶來台灣時，他也會找好餐廳招待。他強調，晚餐是一門藝術，除了放鬆心情，也能增進情誼。

苟嘉章辦公室擺滿踏遍各國的「戰利品」，玻璃櫥窗裡有來自各地的小紀念品，若擺不下、體積太大，就沿著辦公室牆壁放了一圈。

他去紐約和家人聚會時，女兒建議他，要達到更好的運動效果，必須搭配飲食：減糖、減澱粉。不過減澱粉和美食往往會衝突，但他認為，為了身體健康又兼具不放棄美食，就逐步減量，尋找平衡。苟嘉章目前的體重已明顯「消瘦許多」，但更有精神。