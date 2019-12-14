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慧榮總座苟嘉章 靠美食紓壓

2019-12-14 03:14經濟日報 記者 簡永祥

慧榮總經理苟嘉章 記者陳正興／攝影
慧榮總經理苟嘉章 記者陳正興／攝影
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慧榮科技總經理苟嘉章為公司業務，經常往返全球各地，與客戶、供應商密集開會。忙碌公務之餘，仍會撥空品嚐當地美食及欣賞當地著名美景。

他透露，很喜歡沙灘，也喜歡泡湯，體驗不同飯店的風格，並將所見所得的美景和美食以文字和照片點滴記錄在臉書。他提出造訪日本前20大名湯計畫，花了近九年時間，目前只剩個位數，紓壓方式與眾不同。

一談到美食，他的話匣子全開，舉凡台灣、日本、香港、大陸、雪梨等，還特別提醒可以上他的臉書，上面有詳細的照片和註解。

他透露，品嚐各地美食，可讓你在激烈競爭的產業環境中得到平衡。他到各地拜會客戶或好友時，朋友也會找到特色餐廳，用餐之餘能閒話家常，這些國外好友和客戶來台灣時，他也會找好餐廳招待。他強調，晚餐是一門藝術，除了放鬆心情，也能增進情誼。

苟嘉章辦公室擺滿踏遍各國的「戰利品」，玻璃櫥窗裡有來自各地的小紀念品，若擺不下、體積太大，就沿著辦公室牆壁放了一圈。

他去紐約和家人聚會時，女兒建議他，要達到更好的運動效果，必須搭配飲食：減糖、減澱粉。不過減澱粉和美食往往會衝突，但他認為，為了身體健康又兼具不放棄美食，就逐步減量，尋找平衡。苟嘉章目前的體重已明顯「消瘦許多」，但更有精神。

這幾年他也透過贊助忠義基金會、家扶基金會、心路基金會、世光教養院、樂說協會、玫瑰啟能訓練中心、奇歷兒少之家等社福機構，同時成立志工社，讓公司的資源以更有組織和系統化，投入照顧弱勢兒少，尤其是協助需要接受早期療育的遲緩兒及自閉兒，有別過去散槍打鳥，缺乏長期性追蹤和觀察成效，雖然以慧榮的力量還是相對有限，但他強調是拋磚引玉，讓社會最弱小的一環，真正受到照顧，感受到關愛。

2018年慧榮贊助愛心園遊會，董事長與總經理帶著員工為失依兒童義賣募款。 圖／慧...
2018年慧榮贊助愛心園遊會，董事長與總經理帶著員工為失依兒童義賣募款。 圖／慧榮提供
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