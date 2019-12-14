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慧榮 華麗轉身 成矽谷典範

2019-12-14 03:07經濟日報 記者簡永祥／台北報導

創立於1995年的慧榮科技（Silicon Motion），最早於矽谷創立，但經歷美國網路泡沬及911事件，將總部移回台灣，開啟當時矽谷轉回亞洲重新開啟事業先例，也成為眾多矽谷公司研究典範。

慧榮2005年在美國那斯達克上市，是亞洲第一家在美國掛牌的IC設計公司。 圖／慧...
慧榮2005年在美國那斯達克上市，是亞洲第一家在美國掛牌的IC設計公司。 圖／慧榮提供
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十年後，慧榮重回美國那斯達克掛牌，成為全亞洲第一家在美國上市的IC設計公司。總經理苟嘉章回顧24年來，慧榮經歷四個重大轉折，卻都憑著堅持公司的核心價值，贏得客戶信賴，並迭創高峰。

1995年底，苟嘉章在矽谷創業成立Silicon Motion，也就是慧榮科技的前身，一開始投入最熟悉的繪圖晶片領域，生意快速竄起，當時是僅次於nVIDIA和ATi（後來被AMD併購）的全球第三大筆電繪圖晶片獨立製造商。

總部移回台灣 公司浴火重生

但2000年網路泡沫化，隔年又發生911事件，重創美國經濟，公司面臨經營危機，營收單季銳減五成，不僅在美國掛牌的美夢破碎，在華爾街相當知名的大股東一度要賣掉公司，苟嘉章以「相當慘烈、經營極為困苦」形容這段經歷。

所幸在當時的股東漢友創投建議下，加上苟嘉章仔細研讀高盛和摩根士丹利的外資報告，提到台灣半導體產業正蓬勃發展，資金、人才及產業鏈極具競爭力，2001年，苟嘉章決定回台灣找機會，後來透過漢友創投協助，用現金買下美國當地知名投資人股權，將總部移回台灣，公司員工由原來在美國的150人縮減七成，剩不到50人，重新開始，並於2002年與台灣未上市的慧亞科技合併，正式更名為慧榮。

對於當初的協助，苟嘉章迄今都很感謝漢友董事長周邦基與總經理林宗潭，出錢出力讓Silicon Motion回到台灣。這件事還成為矽谷的一個案例，不少在美籌資不易的新創公司也得到啟發，並此方式遷回到印度、中國大陸、台灣。

但苟嘉章把公司搬回台灣，在就任總經理的同一天，前慧亞的財務長、研發 、業務和行銷等四位副總級主管同時辭職。人才求去，還背著呆帳，資源極度缺乏，公司前景不明，當年公司就面臨虧損，金額超過3億元。

在此窘境下，苟嘉章在分析產業狀況後，決定放棄記憶體模組市場，投入儲存型快閃記憶體NAND Flash控制晶片設計領域，並決心以紮實的技術能力為突破點。這項策略調整，很快在2003年損益兩平，2004年獲利，並只花五個月，在2005年時成為亞洲第一家在美國那斯達克掛牌上市的IC設計公司。

慧榮重整後再回美上市的故事，後來被當時矽谷的Mercury News與媒體大幅報導，甚至成為開啟亞裔新創公司轉戰亞洲設立IC設計與發展IT產業的新典範，這是慧榮第二個轉捩點。

堅持做對的事 重獲三星訂單

慧榮在快閃記憶體控制晶片快速取得市占，其中重要關鍵是與三星緊密合作，讓慧榮取得全球領先地位。但2008年慧榮卻摔一大跤，被競爭對手擎泰科技搶去供貨給三星大部分控制晶片的訂單，原因是忽略NAND Flash由MLC規格轉換至TLC，慧榮在這方面技術落後對手。

苟嘉章坦承忽略技術扎根及深耕，立刻召集多位博士等菁英人員成立研發團隊，補足及掌握前瞻技術發展，也因為慧榮快速應對，2009年底又拿回三星的生意，接著也成為美光、晟碟（SanDisk）、威騰（WD）的主要合作夥伴，很快又取得全球領先地位。

苟嘉章說：「慧榮過去的路並非平順，但這次的調整卻是一個重要的里程碑。」這也是慧榮第三個轉捩點。

第四個轉捩點是2012年，全球第二大記憶體廠南韓SK海力士找上慧榮，協助開發嵌入式快閃記憶體（eMMC）控制晶片，但在慧榮為SK海力士開發的晶片即將出貨時，三星記憶體事業部負責人及副總裁級主管親自來台，以和慧榮有長久合作情誼，先道德勸退慧榮放棄和SK海力士合作。

慧榮心想SK海力士成長相當快，想以拖待變，希望三星不會太認真。但三星真的「很認真」，沒多久就給慧榮下第二次通牒。慧榮為此還特別舉行經營會議及董事會，最後以不合商場倫理，回應三星。

三星接獲慧榮回覆後，就中斷和慧榮的合作，沒隔幾天，中止雙方正在進行開發許多新產品開發計畫，沒隔一個月，所有量產產品全數中止。當時三星占慧榮的營收逾20%。所幸後來SK海力士產品快速成長，很快就取代三星在慧榮營收占比。

事隔二年多，三星高層再度造訪慧榮，並決定重拾合作，但初期還是先從三星比重較低的小型記憶卡、隨身碟重新建立合作關係，希望未來逐步再拉大合作項目，回到過去的緊密關係。

這個轉捩點讓慧榮體認，公司經營一定要做對的決定和對的事。再大的壓力，仍要堅持本位，如果當初毀約，放棄和SK海力士合作機會，慧榮將失去一個營運成長的機會。雖然和三星關係一度斷掉，但終究還是會回到對的方向。

三星SK海力士快閃記憶體

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