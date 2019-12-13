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獨／遠航信託半數「搬走」 誰在喬事公文全揭露

網路家庭支持 家扶弱勢兒少學習計畫

2019-12-13 16:42經濟日報 記者彭慧明／即時報導

PChome 網路家庭推出歲末支持弱勢兒少學習計畫呼籲大家重視弱勢孩童的多元學習需求，改善學習環境的限制，PChome 網路家庭旗下PChome 24h購物今（13）日宣布攜手10大品牌一同做愛心，率先捐出多項3C電腦設備如：ACER、ASUS、Lenovo三大廠牌筆電，以及ACER桌機、AOC螢幕、羅技滑鼠與鍵盤、微軟Office軟體、飛利浦檯燈、EPSON印表機等，並希望藉由這次行動，邀請消費者一同加入計畫，可於活動中選取欲捐贈的商品，透過PChome 24h購物送達孩子們的手上，提供弱勢兒少學習過程中的充足設備。

PChome 24h購物表示，台灣網路普及率高，12歲以上有超過82%曾經上網過，並透過網路閱讀資訊、搜尋資料和與社群互動聯繫，甚至全台灣每家戶的上網比率更高達80.9%，但對弱勢家庭的孩童和青少年來說，過往缺乏上網必備的電腦設備和資源，更無機會接觸數位資訊，PChome 24h購物透過率先捐助部分的3C電腦設備，呼籲各界和消費者一起以行動支持弱勢兒少。

台灣兒童暨家庭扶助基金會則表示，108年課綱中重視多元學習，據調查發現八成弱勢兒少對藝能類科有興趣，更有高達35%的孩子想投入電腦學習，但仍有近三成的兒少擔憂家中經濟無法負擔，不敢提出學習才藝的機會，顯見弱勢家庭在學習資源上的不足與缺乏。家扶基金會投入兒少才藝培育方案超過十年，至今已輔助逾一萬名兒少學習才藝，例如花蓮家扶中心所扶助的家庭中，有超過八成的家庭為一人養家，更有66%的家庭全戶每月收入不到2萬元，逾七成是單親及隔代教養，這次公益活動希望可透過PChome 24h購物的平台，募集這些家庭所缺乏的電腦設備、家用客廳桌，以及冬季所需的電暖器、瓦斯熱水器，和日用家電洗衣機、中型冰箱、除濕機等物品，並期望響應公益活動的同時，能孕育更多具備才能的弱勢兒少。

PChome家扶基金會

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