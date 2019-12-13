台灣唯一 中華電邱萬德入選IPv6 Forum名人堂

IPv6 Forum近期公布國際IPv6名人堂2019（Hall of Fame 2019）入選名單，中華電信研究院研究員邱萬德為台灣唯一入選為IPv6Ready Logo Program專家。

IPv6 Forum主辦IPv6名人堂活動用以表彰各國推動IPv6有貢獻的人士，受獎人士涵蓋技術專家、傑出貢獻人士，布建負責人和IPv6 Ready Logo （標章）專家等4類獎項；2019年全球共62人獲獎。

網際網路應用越來越普遍，但目前廣泛使用的IPv4網路已出現位址不足的困擾，影響服務的推展。各國都積極布建新一代的IPv6網際網路，並組成跨國的IPv6Forum來制定標準與推動升級。

中華電信說明，中華電信研究院自2004年設置IPv6Forum認可的「IPv6測試實驗室」提供IPv6 Ready Logo測試服務，本次獲獎的研究員邱萬德即隸屬此實驗室，並曾赴美國國家標準暨技術研究院（NIST）研究IPv6測試規範（USGv6）與IPv6測試項目。IPv6測試實驗室為國內資通業者提供測試服務，已協助國內外業者的328件網路設備產品獲得IPv6金質標章（IPv6 Ready Logo），目前在全球排名第3，對業者推廣海內外市場有很大的助益。

中華電也指出，中華電信行動IPv6上網率已達83%、固網HiNet達24%，分別為台灣行動網與固網IPv6上網率第一名（依據APNIC數據）。