亞太電信看準直播經濟 攜手17 Media搶攻5G娛樂商機

「直播經濟」的竄起，捧紅許多無名網紅，改變觀眾的觀影習慣，民眾只需打開手機，不受限地點、時間，即可享受零時差的互動。看準直播經濟商機，亞太電信GtTV今（13）日宣佈與國內最大專業直播平台展開跨螢合作，成為業界第一個將OTT服務與直播平台結合的電信業者，GtTV除導入17 Media三檔超夯節目，豐富頻道內容，同時推出「Gt 5姬女孩」，邀請粉絲票選5位最佳直播主，未來將有機會成為亞太電信廣告代言人。

亞太電信表示：Gt TV為業界擁有最多直播頻道的行動第四台，包含新聞、體育、戲劇、娛樂等超過 160 個頻道，除現行手機／平板可以觀看外，也推出支援機上盒及智能電視的TV版，讓用戶享受隨身不間斷的行動影音饗宴。直播節目講求「即時性」，期待未來透過與17Media的合作，結合5G低延遲、大頻寬、多連結特性，豐富直播內容、提升觀影體驗，搶攻5G智慧娛樂商機，領直播產業進入新紀元。

GtTV積極展開異業合作，不斷豐富頻道內容，透過本次與17Media合作，搶攻年輕族群眼球商機。

GtTV於12月上架17 Media三檔最夯直播節目，包含由娛樂新聞元老主持人海芬及黃鴻升主持的《趣你的娛樂》、宅男女神雞排妹的《學姊受不了》、嘻小瓜、茹茹、小柔、小賴搭檔主持的《Davids Angels》，超紅主持群，帶給你全新直播頻道體驗。

直播正夯，粉絲力量不可忽視，直播主透過線上聚會，凝聚線下粉絲力挺，創造O2O零時差的互動，根據17 Media數據，去年整年度粉絲為直播主按出了40億顆愛心，且台灣觀看直播的用戶黏著度高、觀看時間長，平均停留時間可達 45 分鐘。