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年終賽／31分鐘速勝布莎南 戴資穎分組第二晉四強

整理包／遠航復飛恐成空 成立一甲子為何卡在「亂流」

代工廠尾牙廣達搶頭香 18日李玖哲、丁噹登場獻唱

2019-12-13 13:18經濟日報 記者吳凱中／即時報導

年底尾牙季逼近，有別於往年代工廠主要集中在1月舉辦，廣達將率先開出第一槍，在12月18日（三）舉行尾牙，請來歌手李玖哲、丁噹演出及當紅歌唱選秀節目「聲林之王」韋喆獻唱，席開830桌，參與人數超過8,000多人，是近年來規模最大一次尾牙。

今年由於農曆春節較早，電子業尾牙相較去年時間提前，每年最具指標性、規模最大的代工廠尾牙，也約莫落在明年1月中旬舉辦，惟廣達有別於其他家，選在今年12月18日於南港展覽館舉行，是代工廠裡最早舉辦尾牙的廠商。

廣達近年新增眾多業務，針對5G、AI等新領域大量招兵買馬，今年初尾牙人數已達為6,000多人，席開654桌。今年參與人數更是高達8,000多人，開席將近830桌，是近年來規模最大一次尾牙。

廣達今年尾牙由黃子佼、吳姍儒搭擋主持，由當紅歌唱選秀節目「聲林之王」韋喆開場，中場由實力派歌手李玖哲接棒，壓軸則由情歌天后丁噹擔當。

至於員工最關心的獎金部份，廣達對此保密到家。依照上次尾牙情況，廣達最大獎金為現金30萬元，原預定只抽8名，董事長林百里當場再加碼10包30萬，總獎金突破3,000萬元。

廣達去年由於剛過30歲，尾牙主題為「廣達30+引領AI」，今年主題預料將延續去年，與人工智慧、雲端等有關，屆時董事長林百里可望釋出對2020年全球經濟景氣看法，以及廣達在AI、雲端事業佈局展望。

廣達於12月舉辦完後，1月開始由緯創接棒，於大選前一天10日舉辦，緊接著仁寶、和碩、英業達也將相繼舉辦尾牙，最後由鴻海壓軸，愛心嘉年華會將於22日登場。

尾牙廣達林百里人工智慧電子業仁寶

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