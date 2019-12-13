鴻海今年第二度處分阿里巴巴持股 處分利益達40億元

鴻海（2317）集團陸續處分阿里巴巴集團持股，今年第二度展開拋售，交易總金額達2.73億美元（約新台幣82.55億元），處分利益達1.33億美元（約新台幣40.22億元），持股比例僅剩0.05%，據悉，由於鴻海投資阿里定位為財務投資，未來若價格適當，鴻海不排除全數出脫阿里持股。

鴻海今（13）日早上公告，代子公司富士康創投控股（Foxconn Ventures Holdco）公告處分阿里巴巴集團（Alibaba Group Holding Limited）股權，交易數量為133萬8,465股ADS，約當為1,070萬7,720股普通股，交易金額為每股ADS 203.82元，總金額約為2.73億美元。

鴻海本次交易依取得成本計算，已實現利益約為1.33億美金，依據IFRS 9規定，其中4,399.53萬美元已轉入2018年度未分配盈餘，2019年截至處份日認列評價利益約為8,934.25萬美元（約新台幣25.38億元）。

鴻海指出，處份目的為實現投資。本次交易結束後，鴻海仍持有阿里巴巴126萬股ADS，約當為約1,008萬股普通股，持股比例約0.05%。

據了解，由於鴻海集團投資阿里巴巴定位為財務投資，非為戰略考量，因此在目前僅剩0.05%持股下，未來若價格適當，鴻海也不排除全數出脫阿里持股，實現投資利益。

鴻海這次出脫阿里持股已是今年第二度，鴻海在今年3月下旬以每單位價格美金181.1元，總計交易數量2,200,000股，處分阿里持股，當時交易總金額高達美金398,420,000元（約新台幣122.54億元）。

鴻海集團與阿里巴巴集團關係緊密，鴻海創辦人郭台銘也與阿里巴巴創辦人馬雲私交甚篤。

去年鴻海集團旗下工業富聯（FII）在中國大陸A股IPO，網下發行初步配售結果及網上中簽結果，阿里巴巴就在戰略投資名單中。

此外，鴻海旗下富士康也結盟阿里巴巴的阿里雲，雙方在互聯網電視及機器人Pepper合作，共同進軍大陸市場，鴻海也與阿里巴巴一起設計人工智慧（AI）伺服器。