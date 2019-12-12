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日月光集團發動137億元海外併購

2019-12-12 22:07經濟日報 特派記者簡永祥╱上海12日電

日月光集團發動跨國併購，12日宣布旗下電子製造服務廠（EMS）環旭將以4.5億美...
日月光集團發動跨國併購，12日宣布旗下電子製造服務廠（EMS）環旭將以4.5億美元（約新台幣137億元），收購歐洲EMS二哥Asteelflash的控股公司Financière AFG S.A.S.（簡稱FAFG）全數股權，將Asteelflash納為環旭子公司，預定2020年第3季完成收購，擴大全球布局。記者林伯驊／攝影
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日月光集團發動跨國併購，12日宣布旗下電子製造服務廠（EMS）環旭將以4.5億美元（約新台幣137億元），收購歐洲EMS二哥Asteelflash的控股公司Financière AFG S.A.S.（簡稱FAFG）全數股權，將Asteelflash納為環旭子公司，預定2020年第3季完成收購，擴大全球布局。

環旭是日月光集團旗下大陸A股上市子公司，也是台灣半導體業首家在A股掛牌企業，日月光集團持有環旭股權77.69%。環旭主要從事電子產業模組構裝，配合母公司日月光為蘋果相關晶片做好系統級封裝（SiP）後，進行模組構裝，交給鴻海等代工廠組裝。

環旭董事長陳昌益表示，環旭在全球EMS市占排名第八，Asteelflash為歐洲第二大、全球排名第20，雙方合併後，不僅環旭全球市占向前挺進，生產據點也從原來的四個國家共十個廠，增至十國27個廠，年營收則從50多億美元（逾新台幣1,500億元）躍至60多億美元（逾新台幣1,800億元） ，加速全球布局。

環旭12日與Asteelflash的股東簽署股份收購協議，將以4.5億美元收購Asteelflash的控股公司FAFG全數股權，其中89.6%以現金支付，另10.4%向Asteelflash創始人私有公司換發環旭股票，預定明年第3季完成收購作業。

收購完成後，Asteelflash將從私人控股公司成為環旭重要子公司，Asteelflash現有經營管理團隊全數維持，未來仍由Asteelflash創始人Gilles Benhamou擔任執行長，Asteelflash董事會也會改組，陳昌益及環旭總經理魏鎮炎將進入董事會，並聘請獨立董事，強化公司治理。

他強調，這項併購案是依循去年擬訂「模組化、多元化、全球化」發展戰略，擴大全球布局。因應進入5G後，帶動AI、車用電子、工業、醫療及物聯網應用快速發展，環旭從原本電腦、消費性電子專業模組構裝和系統整合領域，快速卡位車用電子、工業、醫療及物聯網布局。

另一方面，Asteelflash原有200多個客戶，專注於小批量、多樣化需求服務；環旭客戶有140個，專長在少樣多量，雙方重疊客戶僅五家，且這五家占環旭營收比重極低，由此可見雙方互補性高。

他強調，這項交易可優化環旭現有客戶結構，客戶布局和營業構成更加均衡。環旭和Asteelflash未來共同服務將更完整，同時可兼顧客戶於產品發展不同階段的不同要求，例如新開發產品量少、但要求較快的生產與設計回饋；成熟產品量多，但對大量生產的穩定與交期有較高的要求。

日月光

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