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明志科大疑化骨水氫氟酸外洩 緊急疏散百名學生

2020年關鍵字「躍」字拔得頭籌

2019-12-12 20:44經濟日報 記者黃靖文楊超丞／即時報導

在2020年關鍵字大預測中，精測總經理黃水可選擇「勢」、機械公會理事長柯拔希選擇「通」，經濟部長沈榮津以台商回台為基礎選擇「回」；前行政院長陳冲則以美中貿易戰開始後的世界局勢，選擇了「沌」。活動經由將近18萬名網友票選，從中選出由華碩集團總裁曾鏘聲推薦的「躍」字，獲得民眾最高票數票選，也成為2020年關鍵字。

精測華碩

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