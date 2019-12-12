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元太新突破 發表印刷式彩色電子紙技術

2019-12-12 18:14經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

電子紙元太（8069），繼先進彩色電子紙（Advanced Color ePaper，ACeP）之後，在彩色電子紙領域又有一項研發突破性成果，今（12）日發表最新彩色電子紙技術「印刷式彩色電子紙技術（Print-Color ePaper），同時宣布將同步以先進彩色電子紙及印刷式彩色電子紙二種彩色技術，進軍智慧教育和新零售兩大應用領域。

元太表示，這將是電子紙技術發展的一大步，突破長久以來黑白電子紙顯示的局限，未來市場上將能很快看到彩色電子書閱讀器上市，在零售場域也將能看到越來越多的彩色電子紙看板，帶給人們豐富便利的閱讀與資訊體驗。

元太代理董事長李政昊表示，元太近五年來，每年相關研發計畫的研究經費平均占營收比重高達13%，不斷自我挑戰突破電子紙技術的界限，印刷式彩色電子紙及先進彩色電子紙，均為自主研發與製造，下一步將發揮行業領導力，攜手上下游生態圈夥伴，儘快推出彩色電子紙應用產品，期待將綠色、不傷眼的彩色電子紙帶給更多使用者，並推動無紙化、永續的智慧城市發展。

印刷式彩色電子紙技術為元太自主研發、製造生產的新型彩色電子紙技術。運用新型彩色印刷式技術結合電子紙顯示技術，顯示反應速度快，如同黑白電子紙一樣可以長時間閱讀且不傷眼，顯示色彩柔和溫潤，較過去的玻璃彩色濾光片電子紙更加輕薄，而且具備較好的光學品質。

因而，印刷式彩色電子紙適用於閱讀、教育，及專業人士應用領域，可用於電子閱讀器或電子紙筆記本等應用。元太計畫與生態圈夥伴合作，打造不傷眼、綠色節能的數位化教育應用，進一步優化學生的學習體驗與教師的教育體驗。

ACeP則是先前元太已發表的高品質、全反射式的彩色電子紙顯示器，可依不同的環境光源融入於各式場景，透過帶色的粒子，實現全色域顯示效果，展現如繪畫、報紙印刷般的紙張質感，並且超低能耗，斷電時螢幕能夠持續顯示。適用於零售場景，做為彩色電子貨架標籤及促銷看板，顯示商品即時價格與促銷資訊，進一步提高零售店鋪的工作效率，亦可用於醫療領域資訊看板。

元太發表印刷式彩色電子紙技術，適合運用於電子紙筆記本。圖／元太提供
元太發表印刷式彩色電子紙技術，適合運用於電子紙筆記本。圖／元太提供
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元太先進彩色電子紙運用於零售場景。圖／元太提供
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電子紙元太

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