親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遠航公告將停業
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

翁山蘇姬被告辯詞：羅興亞人只死1%，怎算種族滅絕？

Canon攜手AIMobile 打造智慧交通新城市

2019-12-12 16:50經濟日報 記者劉芳妙／台北即時報導

Canon攜手AIMobile英研智能移動，掌握 AI 打造智慧城市路網，以自身影像系統優勢結合人工智慧深度學習，共同打造智慧交通新城市。

Canon表示，AI為全球關注的議題 Canon 多年來深耕影像技術，近年來，由於全球化與科技的進步改變傳統企業管理方式，Canon 提出 Business Can Be Simple 以簡馭繁為 B2B 商用市場的價值核心，將企業流程管理簡化。

除了企業整體智慧化，如何掌握人工智慧趨勢並落實應用，更是邁入智慧城市的一大關鍵。今（12)日 Canon 宣布跨足 AI 產業與 AIMobile 英研智能移動攜手合作，透過 Canon 於安全監控設備市場與光學影像技術的解決方案結合 AIMobile 前端 AI 智慧影像分析盒，提供深度學習分析演算技術，鎖定智慧交通市場利基，全面推動安防領域前進 AI 智慧化時代。

AI智慧監控應用 Canon 攜手 AIMobile 英研智能移動 積極拓展台灣市場根據市場研究機構 Marketsandmarkets 指出，影像監控的市場產值，將以每年13.1% 複合成長率的速度成長，從 2018年的 368.9 億美元，成長至 2023 年的 683.4億美元。

機器學習(ML)與深度學習(Deep Learning)等 AI技術，更將是提升監控系統效能，使其實現更多應用的最大關鍵。Canon 商務解決方案事業群副總裁高橋充夫表示，為全面提升安防系統效能，Canon 攜手AIMobile英研智能移動，以影像即時數據及當下外在狀況進行學習與分析達到更精確的結果，並採用快速管理、警戒性監控、目的性設計三大核心原則，建立 AI 信任、提升效率與影像處理精準度，將安防系統升級為智慧交通監控系統，無論是英業達工廠管理、台灣鄉鎮間的科技執法系統與智慧路燈等，都成功展示相關合作應用。

Canon智慧城市人工智慧

延伸閱讀

新南向躍進 中華電將與泰國電信CAT簽MOU

安防新創揚威國際 總統蔡英文維安也靠它

大台南交通教育館 教孩子開車

解決竹科塞車 竹縣啟動智慧交通第3期

2019 最後一次送 ______ 別說沒有告訴你🎉

相關新聞

車用IP獲安全認證 M31搶攻市占

2019-12-12 14:33

中磊轉型有成 白牌設備拉高毛利

2019-12-12 14:33

達興材料衝半導體 5.5億擴新廠

2019-12-12 14:33

全球5G布建陸續到位 統新營運續揚

2019-12-12 14:33

LCD逆風 材料廠轉攻高端

2019-12-12 14:33

昇達科5G出貨 明年占比上看5成

2019-12-12 14:33

5G首波釋照競標 破300億底價

2019-12-12 14:33

小台廠大創新 電池系統讓義超跑也動心

2019-12-12 14:30

5G競標第3天 暫得標金已逾底價300億元

2019-12-12 13:00

低價iPhone看俏 供應鏈沒淡季

2019-12-12 12:48

鴻海砸逾2,850萬發行45周年紀念悠遊卡 含儲值金送9,500名員工

2019-12-12 11:50

國巨陳泰銘最不可忽視的對手 華新科焦佑衡來襲

2019-12-12 11:26

股匯雙漲 新台幣早盤大升1.01角

2019-12-12 10:29

庫克唱旺AR 台系鏈振奮

2019-12-12 00:30

5G助攻 帶動AR、VR軟硬體商機

2019-12-12 00:29

宏達電：AR、VR產業發展空間大

2019-12-12 00:29

SEMI：全球設備銷售2020回溫

2019-12-12 00:26

5G競標次日 喊到294億

2019-12-11 23:59

5G頻譜競價 台灣大競標前呼籲同業協商

2019-12-11 23:59

郭台銘曬矽谷創業教父合影 透露未來方向

2019-12-11 21:25

投資人為何愛台積電勝過三星？彭博點出這項因素

2019-12-11 20:48

工研院生醫所成立20年 培育超過20家新創公司

2019-12-11 14:41

外資看好5G需求 DRAM報價跌幅收斂

2019-12-11 14:35

家用物聯網 資安新破口

2019-12-11 14:35

智慧眼鏡明年旺 照亮台積電

2019-12-11 14:35

SEMI估半導體製造設備銷售 2020回溫 2021創新高

2019-12-11 14:33

行競科技領先電池科技 吸引矽谷創投教父有意投資台灣

2019-12-11 14:31

宏碁深耕電競筆電 10月奪泰國、香港、菲律賓市占冠軍

2019-12-11 14:17

純網銀上路 資安業者：為駭客帶來新機會

2019-12-11 13:44

電子科技帶頭衝…我11月進出口負轉正

2019-12-10 00:33

醫療科技創新論壇／抓住機會 三年看到爆發點

2019-12-07 01:50
看更多

熱門文章

步上復興航空路？遠航票務全暫停 民航局下午說明

2019-12-12 12:18

遠航傳停航…旅行業找不到董座張綱維 高層：孤臣無力可回天

2019-12-12 13:40

獨／遠航內部公告「資金籌措困難」12月13日停止營運

2019-12-12 14:22

遠航驚傳歇業 張綱維發出「遺書」：都是我的錯

2019-12-12 17:14

停飛幕後／三記重拳 擊垮遠航

2019-12-12 14:57

獨／遠航樺福集團經營危機 高雄樺舍商旅年底也歇業

2019-12-12 14:21

遠航無預警停業違反大解法 賴香伶：限制張綱維出境

2019-12-12 15:37

投資人為何愛台積電勝過三星？彭博點出這項因素

2019-12-11 20:48

遠航宣布停飛！營運62年大事紀、爭議一次看

2019-12-12 16:08

庫克唱旺AR 台系鏈振奮

2019-12-12 00:30

遠航明起停航 華航董事長：環境很不好，很難過

2019-12-12 15:00

鴻海砸逾2,850萬發行45周年紀念悠遊卡 含儲值金送9,500名員工

2019-12-12 11:50

尹崇堯當南山人壽代理董座 遭金管會擋下

2019-12-12 16:36

遠航員工爆興衰始末 五大原因壓垮遠航

2019-12-12 16:05

郭台銘曬矽谷創業教父合影 透露未來方向

2019-12-11 21:25

市場升溫 Gogoro電動機車陣營市占率26.29%

2019-12-11 18:47

遠航停飛！蕭博仁：旅行社損失上億，民航局負最大責任

2019-12-12 15:58

買了遠航機票怎麼辦？團客、散客、刷卡命運都不同

2019-12-12 16:24

股匯齊揚 新台幣盤中升值1角報30.405元

2019-12-12 09:42

遠航董座今年8月大張旗鼓介紹新機隊… 指財務健全

2019-12-12 14:49

尹衍樑兒子尹崇堯掌南山 最快12日定案

2019-12-12 00:14

三商美邦洗錢監控不確實 金管會開罰120萬

2019-12-11 20:05

遠航停飛 債權銀行合庫銀也找無人

2019-12-12 16:44

遠航無預警停飛震驚債權銀行 合庫採取債權確保措施

2019-12-12 15:49

遠航倒閉 步復興後塵

2019-12-12 14:43

特斯拉買氣旺 小客車奢侈稅收飆

2019-12-12 00:24

運安會2週前赴遠航 張綱維拍胸脯保證公司沒問題

2019-12-12 16:53

宏達電：AR、VR產業發展空間大

2019-12-12 00:29

遠航明起全面停飛 旅行業：停售機票，協助轉團

2019-12-12 14:47

5G競標次日 喊到294億

2019-12-11 23:59

遠航停業 金門機場湧現退票人潮

2019-12-12 15:39

股匯雙漲 新台幣早盤大升1.01角

2019-12-12 10:29

ETF存退休金…二段式操作

2019-12-11 23:43

5G助攻 帶動AR、VR軟硬體商機

2019-12-12 00:29

遠航停飛殃及過年返鄉 離島居民崩潰喊：不飛還賣票

2019-12-12 16:47

尹崇堯代理南山人壽董座案 遭保險局駁回

2019-12-12 16:50

壽險資金大量投入不動產 金管會盯

2019-12-12 00:36

5G頻譜競價 台灣大競標前呼籲同業協商

2019-12-11 23:59

遠東航空停業造成衝擊 金門縣府成立緊急應變小組

2019-12-12 14:57

遠航無預警停飛 員工錯愕、氣氛低迷

2019-12-12 16:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top