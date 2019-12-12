Canon攜手AIMobile 打造智慧交通新城市

Canon攜手AIMobile英研智能移動，掌握 AI 打造智慧城市路網，以自身影像系統優勢結合人工智慧深度學習，共同打造智慧交通新城市。

Canon表示，AI為全球關注的議題 Canon 多年來深耕影像技術，近年來，由於全球化與科技的進步改變傳統企業管理方式，Canon 提出 Business Can Be Simple 以簡馭繁為 B2B 商用市場的價值核心，將企業流程管理簡化。

除了企業整體智慧化，如何掌握人工智慧趨勢並落實應用，更是邁入智慧城市的一大關鍵。今（12)日 Canon 宣布跨足 AI 產業與 AIMobile 英研智能移動攜手合作，透過 Canon 於安全監控設備市場與光學影像技術的解決方案結合 AIMobile 前端 AI 智慧影像分析盒，提供深度學習分析演算技術，鎖定智慧交通市場利基，全面推動安防領域前進 AI 智慧化時代。

AI智慧監控應用 Canon 攜手 AIMobile 英研智能移動 積極拓展台灣市場根據市場研究機構 Marketsandmarkets 指出，影像監控的市場產值，將以每年13.1% 複合成長率的速度成長，從 2018年的 368.9 億美元，成長至 2023 年的 683.4億美元。

機器學習(ML)與深度學習(Deep Learning)等 AI技術，更將是提升監控系統效能，使其實現更多應用的最大關鍵。Canon 商務解決方案事業群副總裁高橋充夫表示，為全面提升安防系統效能，Canon 攜手AIMobile英研智能移動，以影像即時數據及當下外在狀況進行學習與分析達到更精確的結果，並採用快速管理、警戒性監控、目的性設計三大核心原則，建立 AI 信任、提升效率與影像處理精準度，將安防系統升級為智慧交通監控系統，無論是英業達工廠管理、台灣鄉鎮間的科技執法系統與智慧路燈等，都成功展示相關合作應用。