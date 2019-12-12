訊連科技攜手研華 進軍全球AIoT物聯網產業

全球頂尖AI臉部辨識領導廠商訊連科技（5203.TW）黃肇雄執行長，今日(12日)受邀參加由全球物聯網領導廠商研華舉辦之「2020年研華嵌入式物聯網世界合作夥伴會議」（2020 Advantech Embedded-IoT World Partner Conference），和IoT物聯網夥伴和產業客戶分享FaceMe® AI臉部辨識引擎的技術成果，也宣示訊連科技與研華加強合作夥伴關係，一同進軍全球AIoT產業。

現今由於網路頻寬、雲端運算資源、成本和效能等綜合考量，AI在影像上的應用已經朝向邊緣運算裝置(Edge)端發展。FaceMe® AI臉部辨識引擎的優勢在於高彈性、高辨識度和高效能，並可應用在各種AIoT邊緣裝置上。訊連科技開發之FaceMe® AI臉部辨識引擎，支援Windows、Linux、Android與iOS等跨平台系統，並針對多種硬體系統優化, 包含Intel Movidius等平台。今日研華發表之AIR Inference System搭載Intel Movidius VPU，FaceMe® AI臉部辨識引擎能將其辨識速率提高20倍，優化效果令人驚豔。

訊連科技黃肇雄執行長表示，訊連科技和研華是長期全球策略合作夥伴。雙方合作開發能發揮彼此產品優勢，代表台灣企業在全球AIoT應用領域上保持領先。

他強調，台灣是全球AIoT產品的重要生產基地，許多硬體開發商和系統整合商也致力於AI新應用方案的開發。結合台灣本土開發之AI臉部辨識引擎，能將應用服務推展到新的領域。

研華為物聯網智能系統與嵌入式平台產業之全球領導廠商，選擇FaceMe® AI臉部辨識引擎作為AI辨識的首選方案。訊連科技也希望透過協助眾多設備製造商和系統整合商，將臉部辨識技術快速導入在廣泛的應用情境中，拓展更多應用領域，加速佈局全球AIoT物聯網產業。