文化科技種子基金成立 施振榮推動台灣藝文產業化

在文化科技發展聯盟協助推動下，國內首家文化科技種子基金正式啟動，「科文双融」公司12日正式成立，宏碁集團創辦人施振榮再披戰袍擔任董事長，法藍瓷總裁陳立恒擔任副董兼執行長，將整合台灣文化與科技跨領域優勢，打造双融成為亞洲知名的文化科技整合製作與行銷經紀平台。

科文双融公司12日召開發起人會議，由宏榮投資（代表人施振榮）、仁創投資（代表人陳立恒）、台灣造雨（代表人王文漢）、台新創業投資（代表人鄭家鐘）發起，初期先以4000萬元資金開始運作，之後將再爭取文策院國發基金與中華電信的加入參與投資。

發起人會議後，科文双融公司召開董事會，會中通過由施振榮擔任董事長，這也是施振榮退休後，少數再次親上第一線擔任董事長，展現他對推動整合文化與科技產業共創價值及利益的決心。

除了施振榮再披戰袍外，董事會也通過由陳立恒擔任副董事長兼執行長，另外台灣造雨公司董事長王文漢則任董事，台新創業投資公司代表人鄭家鐘則任監察人。董事會也通過，為強化投資審核陣容，將設立「文化內容製作委員會」，並由前國藝會執行長陳錦誠擔任召集人。

施振榮表示，因應推動文化與科技跨領域的整合，科文双融特別設立「顧問群」，將邀請國藝會董事長林曼麗、‘再會吧北投’製作人雷輝等人擔任顧問。

施振榮表示，在文化產業邁向4.0文化新經濟的進程中，科文双融將積極推動跨界製作與整合，並透過製作委員會及策略結盟的形式發展專案，扮演後續落地執行的重要推手。科文双融的定位是打造一個「台灣最具影響力的跨界製作與行銷經紀整合平台」，並將整合文化科技系統能量輸出國際。

他並指出，未來募集到的文化科技種子基金將循環重覆投資以發揮最大效益，希望藉此種子基金帶動文創投資的新模式，改變過去思維，不是投資公司，而是投資內容製作物，並以製作人導向及策展人導向來主導的市場新思維。

施振榮表示，他也期待此公司的成立，能集結跨界的資源，並協助解決台灣長期藝文界人士所面臨的市場議題。而且不只是投資模式，更能設計創新的合作模式及分潤模式，以推進科文双融、價值共創、利益平衡的目標。