台中資訊月登場　電動機車、iPhone11 Pro天天抽

年終資訊大饗宴-108年資訊月今(12)日由台北轉戰台中，一連五天在台中國際展覽館熱鬧登場。今年資訊月以「解密未來」為主題，以體驗和科普為訴求，要讓參觀民眾能一窺科技發展的全貌。

主辦的台中市電腦公會表示，台中資訊月同時搭配各家廠商年底尾牙促銷活動，以及免費參觀的優勢下，預計可吸引中彰投區域超過45萬的參觀人潮。

主辦單位也邀請民眾一起試手氣，騎機車、拿iphone！只要是前500名購物的早鳥消費者，憑購物發票即可換取好運抽獎號碼牌，平日每天現場抽出市價逾4.2萬元e-moving Shine電動車。

假日兩天再抽市價3.59萬元IPhone 11Pro，歡迎早起的消費者踴躍參加。另外，消費滿3,000元，再抽保時捷汽車，多種好禮，總價值超過300萬元。

今年共有百家廠商、超過300個攤位共襄盛舉，結合了硬體設備、AI人工智慧、數位通訊、影音、智慧家電、車用電子等產品，規劃六大區域，包含主題政府區、電腦系統區、行動通訊區、智慧家電區、數位周邊區、車聯網專區及食安系統專區。

主辦的台中市電腦公會表示，今年台中資訊月將全年度最有看頭的科技應用，以及創新科技集結於資訊月展示活動；其中經濟部館和食安系統專區更是有別於台北，是台中區精心規劃的特別展區，勢必帶給中部地區參觀民眾更多、更不同的體驗。

適逢年終尾牙，齊聚各大知名3C品牌的資訊月，最適合大採買，各大品牌無不祭出破盤優惠，包含ASUS、Acer、MSI、DELL、GIGABYTE等筆電大廠，在資訊月展出旗下主力產品，同時也祭出多種現場購買優惠。

另外，還有電器龍頭包括LG、SAMSUNG、Benq、dyson、Honwywell、MIPRO、日立冷氣、日立家電、飛利浦、金嗓、音圓、格力等國內外大廠，也熱情參與資訊月台中區展示活動。

今年資訊月以「解密未來」為主題，規劃了科技主題館帶領全民「解密AI擁抱AI」。主題館以科普手法呈現最新技術、最夯AI應用系統，讓全民充分了解AI，進而活用AI，跟上全球科技脈動與AI應用趨勢。

另外更設立了電競娛樂區、智慧家電區、智慧台灣區、車聯網專區等多樣化展示空間，藉由這些專區展示，也讓民眾體驗科技應用，為我們的生活帶來方便與樂趣。

今年經濟部主題館以「明日經探號」做為主題，由不同領域且具代表性的23個產學研單位共襄盛舉，展現由工業局與技術處輔導、補助研發成果，內容涵蓋健康促進、教育、娛樂、製造等與生活息息相關領域。