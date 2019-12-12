政院成立專責數位部會 陳其邁:明年啟動研擬、組織調整

蔡英文總統拋出設立數位發展部會，行政院副院長陳其邁今（12）日表示，成立數位專責的機構，對於台灣的數位轉型等工作很重要，行政院預計在選後會開始研擬、全力進行組織調整，針對各部會重疊或需要協調的功能進行整合。

蔡總統日前針對未來四年任期，提出兩大科技政策願景，第一將進軍太空產業，讓台灣成為衛星零組件與地面接收設備，或相關系統設備的重要研發、製造基地；蔡總統也表示，將研議成立數位發展部會，設立橫跨資訊、資安、電信、網路及傳播五大領域的數位主管機關，以落實數位轉型。

蔡總統強調，為因應物聯網（IoT）時代，因此必須研議成立數位發展部會，在下階段，政府的資訊、網路和傳播部門，需有突破性整合，以面對未來新科技的挑戰，並協助台灣社會各界落實數位轉型。

對此，陳其邁表示，數位部會對於台灣的數位轉型，包含建立智慧政府、相關智慧應用與服務等，都非常重要，因為許多事務跨領域，會涉及部會間的協調以及政策工具整合，若能成立數位專責機構，可對加大未來數位轉型的力道。

陳其邁表示，成立數位專責單位，將可提升台灣的數位競爭力，由於目前即將選舉，因此預計在明年大選後，開始針對各部會組織的相關重疊功能，進行協調或調整。

行政院政委唐鳳昨日則對此表示，要研擬、提出此案，最快也要到明年大選以後，接下來的過程，要等明年開始進行的研擬工作，會研擬到一個結果，才能提出具體的修正草案。

唐鳳表示，過去民間常認為政府對於數位議題，可以節奏更明快、權責更清楚，但成立數位專責部會不一定要透過修阻之法，也可以先透過處務規程等調整，來達到一定程度，這是一個漸進的方式。