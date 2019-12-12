訊連攜手研華 進攻全球AIoT產業

AI臉部辨識廠訊連（5203）今（12）日受邀參加由研華（2395）舉辦的「2020年研華嵌入式物聯網世界合作夥伴會議」，會中，執行長黃肇雄和物聯網（IoT）夥伴和產業客戶分享FaceMe AI臉部辨識引擎的技術成果，同時宣示，訊連將與研華加強合作夥伴關係，一同進軍全球AIoT產業。

訊連表示，其FaceMe AI臉部辨識引擎的優勢在於高彈性、高辨識度和高效能，並可應用在各種AIoT邊緣裝置上，支援Windows、Linux、等跨平台系統。研華今天所發表的AIR Inference System，搭載Intel Movidius VPU，透過FaceMe AI臉部辨識引擎，能將其辨識速率提高20倍。

「台灣是全球AIoT產品的重要生產基地，許多硬體開發商和系統整合商也致力於AI新應用方案的開發。結合台灣本土開發之AI臉部辨識引擎，能將應用服務推展到新的領域。」黃肇雄表示，訊連和研華是長期全球策略合作夥伴。雙方合作開發能發揮彼此產品優勢，代表台灣企業在全球AIoT應用領域上保持領先。