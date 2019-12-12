仁寶攜手雀巢 投入長照市場

仁寶今（12）日表示，該公司近年積極布局智慧醫療產業，自行推出的日照居家服務雲端系統「仁寶i照護」、慢性病及糖尿病患者的遠距照護系統「愛糖寶」均獲得市場好評，同時，仁寶也積極尋求合作夥伴，期待在銀髮長照市場能發揮更大的影響力。在銀髮經濟中，銀髮營養是受到高度矚目的一環，因此仁寶攜手雀巢一起投入長照市場，未來將會針對線上與線下活動共同合作。

仁寶表示，該公司在資訊業界有非常優異的成績，但並不因此滿足，打破以往大家對於科技業的刻板印象，在與人為本的照護產業，也能傾聽需求，並將系統設計更貼近人使用，這也是在2018年推出至今，能獲得許多單位認可的原因。

其中日照居服系統自2018年推出至今，全台已有超過一半以上單位導用。能獲得大家認可與使用的關鍵，就在於解決了日照居服單位在經營上面的痛點，能快速因應政策變化、調整系統表單，解決核銷問題，並且降低人力、提升效能。

除此之外，「仁寶i照護」網站也已上線，裡面提供了長照、慢性疾病相關照護資訊，於2020年也將推出長照人員訓練繼續教育課程，提供給大家更完善的資訊與服務。

除了解決經營上的痛點以外，仁寶也將尋找更多合作夥伴，整合解決方案後並讓我們的客戶使用，因此仁寶的客戶在經營上比起其他同業，能獲得更多的支持與資源。首先仁寶與擁有150多年營業素專業的「雀巢集團」攜手合作，希望藉由專業營養補充品，讓被照護者獲取均衡營養。未來在線上與線下活動，將會整合雙方資源，創造照護產業新局面。