H. Spectrum＆Merck Innovation Lab新創團隊 獲捷報

專注培育台灣生醫新創人才領導品牌的永齡健康基金會 H.Spectrum 與默克（Merck）雙方成立 H.Spectrum & Merck Innovation Lab 首屆選出的兩組代表團隊瀚源生醫和奈捷生技，11月底在德國默克創心中心舉行加速器計畫決選，與全球多組來自醫療保健、生命科學、特用材料、液態活檢與生物感測晶片、實驗室未來肉品等領域的頂尖新創公司爭奪12張門票，其中奈捷生技代表台灣以優越的產品簡報及未來發展優勢深獲默克專家評審團好評，成為今年台灣唯一入選的生醫新創團隊。

不僅可獲得默克創心中心新創加速器提供三個月的加速扶植，包含密集專家會議、協助打造產品原型、創業資金補助等，更重要的是能與默克集團建立長期合作夥伴關係，成為台灣的新創之光。

H.Spectrum & Merck Innovation Lab 結合雙方在生醫新創與醫療及科技產業的優勢與資源在四大領域上進行合作，包括生物晶片感測器及介面（Bio-sensing & interfaces）、液態活檢（Liquid Biopsy）、以病人為中心的醫療管理服務方案及精準醫學等，首屆選出的四組團隊： 奈捷生技推出世界首創「光纖+奈米+微流體」的生物感測儀，在歐洲路演時於全球最大的醫療器材 MEDICA 展期中發表最新款手持式光感測照護點檢測儀，協助醫生與患者在更短的時間內進行預後追蹤。

而瀚源生醫是由台灣神隆共同創辦人詹維康博士投資成立的動態檢測平台，透過高精確性的半導體生物晶片降低藥品研發的誤差，可協助藥廠縮短藥物開發過程的 檢測時間。

矽基分子電測則是開發矽場效應電晶體生醫分子即時檢測晶片，掌握半導體晶片設計製作、生化探針分子表面修飾、生化分子檢測系統整合等核心技術，打造快速且精準的檢測平台。永加利醫學研發出獨門的表面化學技術，開發半導體生物感測晶片，將實驗室規格的檢測結果帶至臨床，解決急性重症心肌梗塞患者篩檢的困境。

H.Spectrum & Merck Innovation Lab 首屆團隊經過四個月培訓，特別安排先至德國最大醫療器材展（Medica）及芬蘭的創業投資大會（Slush）進行路演，最後回到默克德國總部的創新中心與全球新創團隊PK交流，而奈捷生技從多組全球頂尖新創公司中獲選後，確認將於2020 年1月開始正式進駐德國默克創新中心，參與默克加速器培訓。