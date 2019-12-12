LCD產業挑戰艱鉅 材料廠衝高端應用求生

液晶面板（LCD）產業受中國大陸大舉擴產衝擊，近年陷入供過於求，今年狀況更是嚴重，迫使台系、陸系、以及韓系面板廠，相繼減產，影響上游材料廠獲利。為求生存，除了台系面板廠開始力拚「高質化」，包括偏光片廠明基材（8215）、特用材料廠達興材料等材料廠，也著力高端產品，期望在產業逆境中開闢藍海。

達興材料日前舉行法人說明會，董事長林正一直言，顯示器產業面臨非常困難且據挑戰的一年，並宣布未來策略，將會聚焦「顯示器材料」、「半導體材料」、以及「上游關鍵材料」等三大主軸，預期明年三大領域都會成長。其中，顯示器材料為達興本業，將往高端應用領域走。

達興材料執行副總莊鋒域指出，達興從LCD做到OLED（有機發光二極體）材料，目前在彩色濾光片PS層（Photo Spacer）用的材料，全球市占率領先，未來這部分是重要材料；另LCD用PI（polyimide）配向膜去年開始量產，今年穩定供貨，持續導入客戶端；此外，銅蝕刻液、黑色矩陣光阻（BM）陸續導入新客戶後，成長快速；外銷占比成長至35.7%，也帶來助益。

莊鋒域表示，LCD是高度競爭市場，高階產品可以增加營收動能，達興材料從LCD到可摺疊電子書，以及可摺疊OLED、Mini／Micro LED、8K電視等應用的新品材料皆有開發，Mini LED和8K電視材料已送驗證；此外，新開發的光配向膜，明年也有機會。LCD減產影響需求，無可避免，但有新品搭配補上，短期影響會有，長期仍有再成長契機。

達興材料累計今年前三季稅後純益4.78億元，每股純益（EPS）4.65元；前11個月營收41.66億元，年增3.51%；法人預期，達興材料今年營收可望優於去年，產業不景氣之際，客戶嘗試新品意願提升，有助達興材料掌握更多成長機會。達興材料今（12）日成交量放大，挾量向上跳空，收復半年線，午盤前最高漲至92.9元。

明基材（8215）日前舉行法說會，董事長陳建志表示，「今年營運宛如洗三溫暖」，下半年因面板廠減產，營運受影響，現在供需存在很大的不確定因素，較難判斷未來趨勢。

不過，明年東京奧運可能帶動電視需求，加上5G刺激手機銷售，整體狀況還算樂觀。看好明年偏光片、醫材、先進電池材料等三大事業群，都將持續成長，積極朝「高質化」走。

陳建志指出，明年包括運動手表、手機、大尺寸電視等領域新應用，預計將帶來貢獻；OLED面板用的圓偏光片，已打進中國大陸大部分OLED廠，效應預期會逐步發酵；摺疊手機用偏光片也已與陸廠開發，最快明年下半年開始貢獻營運。

除了偏光片事業，明基材在醫材、先進電池材料等新事業，亦開始逐步收割成果。陳建志表示，今年成長約五到六成，隱形眼鏡、痘痘貼等產品，表現不錯，聯和醫材虧損也持續收斂，醫材會是明年最大成長的一塊；車用鋰電池隔離膜今年成長三倍左右，中國前三大IT電池廠，開始穩定交貨；另也打進日本車廠供應鏈，期待明年下半年量會上來。

明基材今年上半年受惠偏光片供需緊俏，營運表現不俗，但從8月起成長趨緩，前11月營收128.2億元，年增10.2%；累計前三季稅後純益2.25億元，每股純益（EPS）0.7元；市場看好，明基材可望連續三年繳出獲利成績。