親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

2019日本年度漢字「令」！令和元年跨越災難的時代願望

大唐女的「絕美牽手術」 如何引發一場當代風暴

LCD產業挑戰艱鉅 材料廠衝高端應用求生

2019-12-12 12:07經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

液晶面板（LCD）產業受中國大陸大舉擴產衝擊，近年陷入供過於求，今年狀況更是嚴重，迫使台系、陸系、以及韓系面板廠，相繼減產，影響上游材料廠獲利。為求生存，除了台系面板廠開始力拚「高質化」，包括偏光片廠明基材（8215）、特用材料廠達興材料等材料廠，也著力高端產品，期望在產業逆境中開闢藍海。

達興材料日前舉行法人說明會，董事長林正一直言，顯示器產業面臨非常困難且據挑戰的一年，並宣布未來策略，將會聚焦「顯示器材料」、「半導體材料」、以及「上游關鍵材料」等三大主軸，預期明年三大領域都會成長。其中，顯示器材料為達興本業，將往高端應用領域走。

達興材料執行副總莊鋒域指出，達興從LCD做到OLED（有機發光二極體）材料，目前在彩色濾光片PS層（Photo Spacer）用的材料，全球市占率領先，未來這部分是重要材料；另LCD用PI（polyimide）配向膜去年開始量產，今年穩定供貨，持續導入客戶端；此外，銅蝕刻液、黑色矩陣光阻（BM）陸續導入新客戶後，成長快速；外銷占比成長至35.7%，也帶來助益。

莊鋒域表示，LCD是高度競爭市場，高階產品可以增加營收動能，達興材料從LCD到可摺疊電子書，以及可摺疊OLED、Mini／Micro LED、8K電視等應用的新品材料皆有開發，Mini LED和8K電視材料已送驗證；此外，新開發的光配向膜，明年也有機會。LCD減產影響需求，無可避免，但有新品搭配補上，短期影響會有，長期仍有再成長契機。

達興材料累計今年前三季稅後純益4.78億元，每股純益（EPS）4.65元；前11個月營收41.66億元，年增3.51%；法人預期，達興材料今年營收可望優於去年，產業不景氣之際，客戶嘗試新品意願提升，有助達興材料掌握更多成長機會。達興材料今（12）日成交量放大，挾量向上跳空，收復半年線，午盤前最高漲至92.9元。

明基材（8215）日前舉行法說會，董事長陳建志表示，「今年營運宛如洗三溫暖」，下半年因面板廠減產，營運受影響，現在供需存在很大的不確定因素，較難判斷未來趨勢。

不過，明年東京奧運可能帶動電視需求，加上5G刺激手機銷售，整體狀況還算樂觀。看好明年偏光片、醫材、先進電池材料等三大事業群，都將持續成長，積極朝「高質化」走。

陳建志指出，明年包括運動手表、手機、大尺寸電視等領域新應用，預計將帶來貢獻；OLED面板用的圓偏光片，已打進中國大陸大部分OLED廠，效應預期會逐步發酵；摺疊手機用偏光片也已與陸廠開發，最快明年下半年開始貢獻營運。

除了偏光片事業，明基材在醫材、先進電池材料等新事業，亦開始逐步收割成果。陳建志表示，今年成長約五到六成，隱形眼鏡、痘痘貼等產品，表現不錯，聯和醫材虧損也持續收斂，醫材會是明年最大成長的一塊；車用鋰電池隔離膜今年成長三倍左右，中國前三大IT電池廠，開始穩定交貨；另也打進日本車廠供應鏈，期待明年下半年量會上來。

明基材今年上半年受惠偏光片供需緊俏，營運表現不俗，但從8月起成長趨緩，前11月營收128.2億元，年增10.2%；累計前三季稅後純益2.25億元，每股純益（EPS）0.7元；市場看好，明基材可望連續三年繳出獲利成績。

說起讓公司維持獲利的祕訣，陳建志表示，過去幾年重新調整產線，把重心擺在研發，重視每個產品跟客戶的互動，到現在每一步都是精實做好。展望未來，摺疊偏光片部分把計劃做完，包括車用、運動手錶等應用，也可望帶動未來另一波機會。

達興材料董事長林正一昨主持法人說明會。記者蔡銘仁／攝影
達興材料董事長林正一昨主持法人說明會。記者蔡銘仁／攝影
分享

明基材LEDLCD

延伸閱讀

達興材料衝半導體、關鍵材料事業 砸5.5億元...

油國宣布將擴大減產 估下周汽、柴油都漲0.4...

加油要快！明年Q1油國減產 估下周汽、柴油大...

敦泰 明年出貨 將爆發

相關新聞

國巨陳泰銘最不可忽視的對手 華新科焦佑衡來襲

2019-12-12 11:26

5G競標第3天 暫得標金已逾底價300億元

2019-12-12 13:00

股匯雙漲 新台幣早盤大升1.01角

2019-12-12 10:29

庫克唱旺AR 台系鏈振奮

2019-12-12 00:30

5G助攻 帶動AR、VR軟硬體商機

2019-12-12 00:29

宏達電：AR、VR產業發展空間大

2019-12-12 00:29

SEMI：全球設備銷售2020回溫

2019-12-12 00:26

5G競標次日 喊到294億

2019-12-11 23:59

5G頻譜競價 台灣大呼籲同業協商

2019-12-11 23:59

郭台銘曬矽谷創業教父合影 透露未來方向

2019-12-11 21:25

投資人為何愛台積電勝過三星？彭博點出這項因素

2019-12-11 20:48

工研院生醫所成立20年 培育超過20家新創公司

2019-12-11 14:41

外資看好5G需求 DRAM報價跌幅收斂

2019-12-11 14:35

家用物聯網 資安新破口

2019-12-11 14:35

智慧眼鏡明年旺 照亮台積電

2019-12-11 14:35

SEMI估半導體製造設備銷售 2020回溫 2021創新高

2019-12-11 14:33

行競科技領先電池科技 吸引矽谷創投教父有意投資台灣

2019-12-11 14:31

宏碁深耕電競筆電 10月奪泰國、香港、菲律賓市占冠軍

2019-12-11 14:17

純網銀上路 資安業者：為駭客帶來新機會

2019-12-11 13:44

勤業：5G聚焦智慧家庭、娛樂消費等五大應用場景

2019-12-11 10:59

電子科技帶頭衝…我11月進出口負轉正

2019-12-10 00:33

醫療科技創新論壇／抓住機會 三年看到爆發點

2019-12-07 01:50
看更多

熱門文章

步上復興航空路？遠航票務全暫停 民航局下午說明

2019-12-12 12:18

投資人為何愛台積電勝過三星？彭博點出這項因素

2019-12-11 20:48

庫克唱旺AR 台系鏈振奮

2019-12-12 00:30

郭台銘曬矽谷創業教父合影 透露未來方向

2019-12-11 21:25

市場升溫 Gogoro電動機車陣營市占率26.29%

2019-12-11 18:47

股匯齊揚 新台幣盤中升值1角報30.405元

2019-12-12 09:42

三商美邦洗錢監控不確實 金管會開罰120萬

2019-12-11 20:05

尹衍樑兒子尹崇堯掌南山 最快12日定案

2019-12-12 00:14

鴻海砸逾2,850萬發行45周年紀念悠遊卡 含儲值金送9,500名員工

2019-12-12 11:50

南山尹崇堯面試已完成 金管會近期將公布結果

2019-12-11 15:17

爺奶買保單要錄音 對這些商品殺傷力最大

2019-12-11 16:54

特斯拉買氣旺 小客車奢侈稅收飆

2019-12-12 00:24

法巴調查：台灣人買保單全球最多張 保障卻不夠

2019-12-11 16:32

壽險資金大量投入不動產 金管會兩重點緊盯

2019-12-11 17:15

宏達電：AR、VR產業發展空間大

2019-12-12 00:29

5G競標次日 喊到294億

2019-12-11 23:59

智慧眼鏡明年旺 照亮台積電

2019-12-11 14:35

5G助攻 帶動AR、VR軟硬體商機

2019-12-12 00:29

股匯雙漲 新台幣早盤大升1.01角

2019-12-12 10:29

減碳成績差／學者：政府只用嘴巴減碳

2019-12-11 14:35

老人保單錄音錄影 範圍擴大

2019-12-11 14:14

5G頻譜競價 台灣大呼籲同業協商

2019-12-11 23:59

壽險資金大量投入不動產 金管會盯

2019-12-12 00:36

ETF存退休金…二段式操作

2019-12-11 23:43

顧立雄：ESG績效不佳恐衝擊公司股價

2019-12-11 19:16

財經觀點／大陸的剪刀 台灣經濟的兩面刃

2019-12-12 00:31

全球金融中心排34名創新低 顧立雄： GFCI跟中國較密切

2019-12-12 10:09

買氣旺 高價車奢侈稅估創高

2019-12-11 23:56

讓員工用「寶物」換獎金加薪 這公司獲國家人才發展獎

2019-12-11 19:06

外資看好5G需求 DRAM報價跌幅收斂

2019-12-11 14:35

敦泰明年IDC出貨量 可能大增五成

2019-12-11 18:53

老人保單新規嚇退爺奶 憂「藏錢」被錄

2019-12-11 14:35

SEMI：全球設備銷售2020回溫

2019-12-12 00:26

勞檢員徵求不易 前2年流動率高、留不住老鳥

2019-12-11 14:35

新光鋼法說報喜 彰濱廠Q3已接單

2019-12-11 14:35

味全搶攻奶茶市場 推「小牧好好」新飲品

2019-12-11 14:23

中華信評：企業明年面臨五風險

2019-12-11 23:58

錠嵂保經創舉 AI保單健檢10分鐘就搞定

2019-12-11 18:31

保險科技發威 風險評估、理賠及保單健檢都數位化

2019-12-11 21:04

標普上修台灣今年經濟成長預測至2.5% 四小龍之首

2019-12-11 15:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top