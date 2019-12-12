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M31續攻車用市場 主要IP完成德國ISO 26262安全認證

2019-12-12 11:29經濟日報 記者張瑞益／即時報導

矽智財開發商円星科技（M31）（6643）今（12）日宣布，繼高速介面IP「MIPI M PHY」、基礎IP「GPIO」、和記憶體產生器「SRAM Compiler」之後，其所開發的「PCIe PHY」和「MIPI D PHY」也順利取得德國認證機構SGS-TÜV頒發ISO 26262 ASIL B Ready 認證。M31研發流程及主要車用 IP均完成ISO車用安全認證。

円星科技董事長林孝平表示，不同於一般消費性電子，車用電子必須考量極高度「安全性」與「可靠度」。

車用市場進入門檻相當的高，產品驗證與認證時間又很長，M31從幾年前就開始規劃車用市場IC產品設計所需之矽智財相關產品，林孝平指出，隨著車用IP產品的開發與認證完成，未來將可提供更多客戶在車用IC領域不同應用上，更完整與更可靠的解決方案。

M31表示，從2018年至今，M31產品已獲得一級歐美車用電子大廠採用，製程技術節點包括台積電28HPC+和16FFC，SoC晶片應用領域包括信息娛樂和先進駕駛輔助系統（ADAS），並已進入試產階段。IC level的車用可靠度測試AEC-Q100，也配合客戶的時程與進度，逐一完成規格測試。

M31更布局全球車用廠商，以及不同車電應用，例如車用網絡，安全系統，電源系統等，進而擴大滲透率與市場佔有率。

隨著5G的成熟以及基礎設施快速的布建，將加速車聯網、自動駕駛、先進駕駛輔助系統、及智慧運輸系統的蓬勃發展，進而創造出龐大商機，更吸引許多國際半導體廠家，積極投入車用電子產業。

M31也指出，根據市場研究報告，2018年全球汽車電子市場規模約為2,300億美元，預計在預測年內將以8％以上的複合年增長率進一步擴大。

電子產品約佔汽車總成本的35％，然而在接下來的二十年，隨著技術的不斷創新進步，汽車電子產品預計將達汽車總成本的50％左右。

車用電子汽車電子矽智財

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