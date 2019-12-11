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黃崇仁連任TwIoTA理事長 將擴大AI、5G、IoT跨產業交流

2019-12-11 23:00聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

台灣物聯網產業技術協會（TwIoTA）今天舉辦第二屆第一次會員大會，並改選理監事，由力晶集團創辦人黃崇仁正式連任協會理事長。

台灣物聯網產業技術協會指出，該協會會員組成多樣化，包括力積電、台積電、力晶、鈺創、日月光、力旺、arm、晶心、穩懋、智成電子、智慧記憶科技、台達電、和碩聯合、智豐科技、凌羣電腦、神通資訊、富鴻網、中華電信、台灣之星、智合精準醫學等。

協會會員涵蓋半導體上下游、系統整合業者（SI）與電信業者，正好跟AI與IoT應用趨勢所需產業供應鏈不謀而合，再加上全球5G通訊於2020年陸續商轉，因此協會將擴大AI、5G、IoT跨產業交流，以協助會員拓展AI與IoT市場商機。

該協會表示，IoT是數位經濟運作的基石，成立三年來幾乎每年參與三十餘場海內外AI與IoT論壇及展會活動，會員參加活動積極度高。以今年為例，已主辦與協辦多場重量級論壇，包括海峽兩岸信息產業和技術標準論壇、台灣RISC-V聯盟啟動儀式暨研討會、創新智慧醫療研討會、RISC-V x AIOT/5G新嵌入式智慧解決方案論壇、國際產業前瞻研討會、InnoVEX迷你沙龍等。

台灣物聯網產業技術協會也前往德國紐倫堡嵌入式展（Embedded World）、北京工業互聯網峰會、台北國際電腦展（COMPUTEX）、蘇州電子信息博覽會（eMEX）、深圳高交會、日本嵌入式與物聯網技術大展（ET & IoT Technology）、北京世界5G大會、台北未來科技展等展會觀展。

該協會也參訪日本鹿兒島與宮崎縣企業、日本石川與富山縣企業、臺中榮民總醫院、員林基督教醫院、臺中軟體園區、鼎新中軟大樓、中原大學智慧製造研發中心、青島海爾與海信智能工廠等，獲得與會會員與廠商一致支持。

黃崇仁連任TwIoTA理事長 將擴大AI、5G、IoT跨產業交流。TwIoTA提...
黃崇仁連任TwIoTA理事長 將擴大AI、5G、IoT跨產業交流。TwIoTA提供
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