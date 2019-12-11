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巡警無人機起飛 中光電機器人獲智慧園區創新應用獎

2019-12-11 21:35經濟日報 記者張義宮／即時報導

中光電智能機器人-全自主智能安控無人機於銅鑼科學園區實際運作。圖／中光電提供
中光電智能機器人-全自主智能安控無人機於銅鑼科學園區實際運作。圖／中光電提供
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竹科管理局於今(11)日舉辦「竹科39、企業久久」園慶酒會及頒獎活動，會中頒發創新產品、研發成效、智慧園區創新應用等獎項，以表彰園區廠商在創新研發上的貢獻與成效。其中，中光電智能機器人以「智慧園區巡檢方案」獲得新竹科學園區管理局108年度智慧園區創新應用獎。

中光電智能機器人自行研發之全自主巡警無人機系統，於今年導入銅鑼科學園區進行場域驗證，透過智能無人機及人工智慧(AI)技術，有效提升園區安全監控、巡邏蒐證效率並協助緊急響應作業，實為國內自製研發無人機及產官應用合作之標竿案例。

銅鑼科學園區為新竹科學園區第四期擴建基地，腹地廣大總面積約349.7公頃，除三分之一為廠房用地外，尚有三分之二屬於公共設施及保育用地區域，在人力有限的狀況下，傳統監控方式常有安全死角、無法即時處置及人員派遣頻繁等問題。

中光電智能機器人總經理忻維忠指出，透過與竹科管理局、銅鑼保警隊的共同合作，於園區內建置了二套自主無人機系統，可依據管理需求及預先設定的飛行任務，進行自動起飛、巡檢、降落及充電等作業，任務包含例行巡檢、異常車輛辨識、施工進度確認、熱感應偵測、遠端即時監控及異常事件機動派遣等。過程中完全不需要專業飛手操控或更換電池，與原有警勤作業相互搭配，達到全天候無間斷的安全巡檢及防護。

保全人員+機器人的組合已是新世紀的安防趨勢，創新科技不僅能解決人力短缺問題，亦可大幅提升保全人員工作效率，使其掌握更多即時數據、以因應更多面向之問題與管理任務，達到人機協同作業、智能化決策及24小時不間斷的安全監控服務。

中光電智能機器人將於明年上半年陸續發佈多款飛行平台，以符合不同的商業市場應用。期望透過結合人工智慧、機器人技術、智能偵測等能力，引領創新變革，為智慧城市與傳統產業帶來全新價值及創新應用。

中光電機器人竹科

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