郭台銘曬矽谷創業教父合影 透露未來方向

鴻海創辦人郭台銘今日晚間罕見更新個人Line@官方帳號，曬出與有「矽谷創業教父」稱號的Peter Thiel合影並透露未來方向。 圖／郭台銘line@帳號 分享 facebook

鴻海創辦人郭台銘今日晚間罕見更新個人Line@官方帳號，曬出與有「矽谷創業教父」稱號的Peter Thiel合影並透露未來方向。郭台銘Line@官方帳號發文如下：

PayPal 的創辦人群，也被外界稱為 PayPal Mafia （PayPal 黑幫），主要是表示這群人在矽谷是一股強大的科技投資勢力，Peter Thiel以50萬美金投資還在大學創辦臉書的Mark Zuckerberg，獲得很大的成功，後來出了一本叫「從零到一」的書，被奉為創業聖經，當然他也就被奉為創業教父了。

我並不是第一次和Peter 見面，也知道Peter 曾來過台灣演講，這次有多一點時間談了很多，覺得有很多收穫，我想未來的合作可以為台灣或亞洲科技發展帶來幫助。

有些分享

⭐️重視前緣技術的投資（重視深科技），大部分的矽谷公司失去對核心前緣技術的追求，有時技術僅成為公司宣傳的手法

⭐️華爾街金融市場對公司的影響就是讓公司領導者CEO的注意力只剩最多三個月，以一季為準，因為季報

⭐️要重回做實事，重視深度科技，擁有獨到的定見，不以人云奕云的態度處世

Peter Thiel 對像半導體供應錬，鴻海等這類產業認為都需要做到世界第一，因為這類型的公司如果只是台北，台灣或亞洲第一都不足以應付全球性的競爭，我們在全球性競爭的產業發展方向上討論了很多，我對台灣立基，而能放眼世界的項目，在心中有更清楚的輪廓。