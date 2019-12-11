宏碁電競筆電 泰國、香港及菲律賓市占冠軍

宏碁今（11）日表示，公司積極布局亞洲市場，根據最新市調資料顯示，宏碁電競在亞洲市場站穩腳步，在今年10月份奪下泰國、香港及菲律賓電競筆電市場市佔冠軍寶座，展現宏碁持續深耕電競領域的決心。

宏碁表示，電競筆電深獲遊戲玩家喜愛，分別在泰國市場以40%、香港及菲律賓市場各自以32%市佔率站上10月份銷售冠軍，成為電競筆電市場領導品牌。

除此之外，宏碁為提供遊戲玩家完整的電競體驗，推出多款電競電腦、深受玩家喜愛的電競座艙及Planet9電競社群平台等多元產品，更預計於2020年2月份在菲律賓舉辦第三屆Predator League總決賽，將邀請各路好手齊聚，共同角逐電競殿堂的最高榮譽。