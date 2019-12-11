親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

妳很好但還不夠好 為何女性政治人物注定「失敗」？

仿喜帖文宣貼他與楊蕙如遊泰國照 蔡易餘：害死我

宏碁電競筆電 泰國、香港及菲律賓市占冠軍

2019-12-11 15:31經濟日報 記者謝艾莉／即時報導

宏碁今（11）日表示，公司積極布局亞洲市場，根據最新市調資料顯示，宏碁電競在亞洲市場站穩腳步，在今年10月份奪下泰國、香港及菲律賓電競筆電市場市佔冠軍寶座，展現宏碁持續深耕電競領域的決心。

宏碁表示，電競筆電深獲遊戲玩家喜愛，分別在泰國市場以40%、香港及菲律賓市場各自以32%市佔率站上10月份銷售冠軍，成為電競筆電市場領導品牌。

除此之外，宏碁為提供遊戲玩家完整的電競體驗，推出多款電競電腦、深受玩家喜愛的電競座艙及Planet9電競社群平台等多元產品，更預計於2020年2月份在菲律賓舉辦第三屆Predator League總決賽，將邀請各路好手齊聚，共同角逐電競殿堂的最高榮譽。

電競筆電宏碁菲律賓

延伸閱讀

支持港民主人權 藍倡朝野共推難民法

宏碁深耕電競筆電 10月奪泰國、香港、菲律賓...

香港教育局稱將重懲30名「違反操守」涉示威教...

四川德陽雜技團 前進菲國薄荷島

相關新聞

宏碁深耕電競筆電 10月奪泰國、香港、菲律賓市占冠軍

2019-12-11 14:17

外資看好5G需求 DRAM報價跌幅收斂

2019-12-11 14:35

家用物聯網 資安新破口

2019-12-11 14:35

智慧眼鏡明年旺 照亮台積電

2019-12-11 14:35

SEMI估半導體製造設備銷售 2020回溫 2021創新高

2019-12-11 14:33

行競科技領先電池科技 吸引矽谷創投教父有意投資台灣

2019-12-11 14:31

純網銀上路 資安業者：為駭客帶來新機會

2019-12-11 13:44

勤業：5G聚焦智慧家庭、娛樂消費等五大應用場景

2019-12-11 10:59

環球晶加碼台灣 將匯回百億

2019-12-11 00:42

矽晶圓市況回暖 再等等

2019-12-11 00:41

大廠帶頭 半導體群聚效應擴散

2019-12-11 00:40

玉晶光董座：中高階鏡頭熱 供不應求

2019-12-11 00:36

可成稅前盈餘 大增62%

2019-12-11 00:30

和碩營收月減3% 連二月下滑

2019-12-11 00:30

野村：5G iPhone將帶旺供應鏈

2019-12-11 00:30

iPhone 11高階款恐減產

2019-12-11 00:28

蝦皮拚雙12訂單翻倍

2019-12-11 00:26

童子賢：5G企業專頻專網 國外有先例

2019-12-11 00:06

5G競標第一天 喊到267億

2019-12-11 00:06

5G頻譜競標首日 得標價267億

2019-12-11 00:04

NCC：5G頻寬數量競標 兩周內有結果

2019-12-11 00:03

企業專頻專網 和碩有興趣

2019-12-11 00:03

工研院領軍組雷射源國家隊 搶攻百億市場

2019-12-10 15:07

IDC：全球智慧型手機Q3出貨量季增7.6％

2019-12-10 15:05

工研院組國家隊 搶「雷射源」百億商機

2019-12-10 14:37

5G晶片封測需求挹注 台灣IC封測廠下半年業績暢旺

2019-12-10 12:23

萬寶華調查：製造業人力需求 聚焦半導體相關人才

2019-12-10 11:26

台嘉碩明年受惠日廠轉單 法人估毛利率近2成

2019-12-10 11:01

宏觀光纖業績激增 有望搶下廣電標案逾5成

2019-12-10 10:51

工研院 發表下世代FRAM與MRAM技術

2019-12-10 10:23

NCC代主委陳耀祥 說明5G競標規則

2019-12-10 10:19

電子科技帶頭衝…我11月進出口負轉正

2019-12-10 00:33

醫療科技創新論壇／抓住機會 三年看到爆發點

2019-12-07 01:50
看更多

熱門文章

不敵瞬間強風 台中風力發電機組葉片遭吹斷

2019-12-10 19:22

金鑛咖啡暫緩收店危機 全台13家門市由富士康廣告承接

2019-12-11 08:57

超商也可換匯了！萊爾富推台外幣現鈔兌換機

2019-12-10 17:26

星宇開航倒數 張國煒是不是「富一代」看這次

2019-12-10 21:37

影／桃園海岸2風機地基崩塌危險 台電緊急搶修護岸

2019-12-10 20:11

實質薪資倒退16年 薪水追不上物價漲幅

2019-12-10 16:50

5G頻譜競標首日 得標價267億

2019-12-11 00:04

環球晶加碼台灣 將匯回百億

2019-12-11 00:42

神車發威 和泰車營收攻頂

2019-12-11 00:32

5G競標第一天 喊到267億

2019-12-11 00:06

壽險業砸百億 狂掃10年債

2019-12-10 23:49

雙子星聯開案拍板 北市府17日與藍天宏匯簽約

2019-12-10 20:56

勞動部修法 業者須替外送員投保300萬元最快月底上路

2019-12-10 16:08

野村：5G iPhone將帶旺供應鏈

2019-12-11 00:30

大廠帶頭 半導體群聚效應擴散

2019-12-11 00:40

矽晶圓市況回暖 再等等

2019-12-11 00:41

麗寶台中Outlet二期 蓋好了

2019-12-11 00:26

國人10月總月薪跌破5萬元 較上月減少5.44%

2019-12-10 17:24

玉晶光董座：中高階鏡頭熱 供不應求

2019-12-11 00:36

如興賣中和羊毛 漢神資產接手

2019-12-11 00:35

iPhone 11高階款恐減產

2019-12-11 00:28

擠下南韓 台灣成今年全球最大半導體設備市場

2019-12-11 11:44

藍天：獲北市府捷運工程局函文 雙子星17日正式簽約

2019-12-10 18:41

10月經常性薪資42,060元 年增2.02%仍不及16年前水準

2019-12-10 16:15

遠東銀行發行2020月曆 行員代言特色山屋

2019-12-11 00:04

響應回台 環球晶董事會通過匯回台幣百億元

2019-12-10 19:01

國揚算盤打得精 16億收購中和羊毛不算貴

2019-12-11 00:34

數位時代為了這原因 銀行仍堅持印製月曆

2019-12-10 17:24

房產多人共同繼承 可分別繳稅與登記

2019-12-10 23:19

新光金 前11月EPS 1.55元

2019-12-10 23:49

製造業固定投資 今年拚新高

2019-12-10 23:20

凱基證總座異動 老外副董兼任 本土券商首例

2019-12-10 23:53

中鋼冬季製程降載 減少粒狀物排放132.74公噸

2019-12-10 20:20

南山 每股賺3.12元

2019-12-10 23:49

勤業：5G聚焦智慧家庭、娛樂消費等五大應用場景

2019-12-11 10:59

分期付款違約 留意發票開立

2019-12-10 23:19

全體受雇員工增幅 創10年最低

2019-12-10 23:32

上市櫃大陸、海外投資收益 連三季雙衰退

2019-12-10 18:53

雙12買氣旺 松果購物、網家業績傳捷報

2019-12-10 16:11

金管會鬆綁後 小額終老保險下半年保費衝6.3億元

2019-12-10 19:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top