IDC：蘋果今年Q3穿戴裝置市占領先

IDC（國際數據資訊）發布最新報告顯示，蘋果今年第3季在全球穿戴設備（手錶、耳機等）領域領先，在全球市場市占率約35%。

IDC 報告提到，2019年第3季蘋果的穿戴裝置出貨量估計為2,950萬台，包含蘋果手錶、AirPods和Beats耳機的總和。較去年同期的1,000萬台成長195.5%、去年市占率約23%。

Appleinside也引述該報告提到，IDC穿戴設備團隊研究主管拉馬斯表示，音訊應用成為可穿戴設備市場的新產品，隨著無線耳機的發展，增強或擴展穿戴裝置的音頻體驗。