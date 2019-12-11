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工研院生醫所成立20年 培育超過20家新創公司

2019-12-11 14:41聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

工研院生醫所成立20年成果豐碩，培育31位執行長、營運長、技術長及超過20家新創公司，工研院今天舉辦「生醫20 迎向挑戰」論壇，展示生醫所在「創新發明」、「產業化成果」、「生醫聚落」、「國際鏈結」4項領域上的里程碑。

工研院前院長暨台灣生物產業發展協會理事長李鍾熙表示，當初成立生醫所是著眼於生物科技前景看好，因此創立生醫所，希望結合工研院的電子、半導體、材料等專長，跨入生醫新領域、研發前瞻技術。以細胞治療為例，工研院就至少提早業界十年投入。

工研院生醫所長林啟萬表示，無論是生醫新藥或醫材的研發過程，往往都需要昂貴的資金挹注與耗時的臨床試驗歷程，20年來生醫所在4項領域，樹立亮眼的里程碑。

「創新發明」中，「拋棄式細胞量產生物反應器」成功讓數十隻原本無法正常行走的毛小孩趴趴走，成為幹細胞醫療最佳利器，並入圍2017全球百大科技研發獎。「產業化成果」中，生醫所開發全球首創的仿生多突狀磁珠製備技術，有效擊癌，榮獲2019全球百大科技研發獎與第16屆生策會國家新創獎。

另外，2014年成立竹北生醫育成中心，以竹北為中心向外連結產官學研醫，結合新竹園區ICT產業優勢，發揮生醫產業群聚效應，為台灣串起從北到南生醫廊帶拼圖，完成「生醫聚落」的里程碑。

而在「國際鏈結」部分，更攜手與德國默克藥廠攜手合作前瞻製藥技術、培養國內高階生技製藥人才；結盟國際嬌生集團楊森藥廠，以雙效免疫治療藥物開發技術，唯一獲得「臺灣-楊森計畫」法人組評選，雙雙創下進軍國際市場的標竿。

林啟萬表示，面對智慧醫療與精準醫療的趨勢，展望未來20年生醫所將以「醫病雙贏」為目標，建構從預防、診斷、治療與照護的「智慧醫養」生態系，打造台灣成為全球智慧醫療的創新基地。

工研院今天舉辦「生醫20 迎向挑戰」論壇，展示生醫所在「創新發明」、「產業化成果...
工研院今天舉辦「生醫20 迎向挑戰」論壇，展示生醫所在「創新發明」、「產業化成果」、「生醫聚落」、「國際鏈結」4項領域上的里程碑。圖／工研院提供
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「拋棄式細胞量產生物反應器」成功讓數十隻原本無法正常行走的毛小孩趴趴走，成為幹細...
「拋棄式細胞量產生物反應器」成功讓數十隻原本無法正常行走的毛小孩趴趴走，成為幹細胞醫療最佳利器，並入圍2017全球百大科技研發獎。圖／工研院提供
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