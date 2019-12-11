行競科技領先電池科技 吸引矽谷創投教父有意投資台灣

領先台灣電動車輛（EV）動力系統科技的行競科技XING Mobility，上個月將植入先進EV心臟的 50歲經典 Camaro肌肉車空降至美國西岸，引起美國各潛在合作廠商、各大電動車產業媒體和投資者注意力，其中更包括了早期投資特斯拉的矽谷創投教父Tim Draper，今日Draper Associates合夥人Andrew Tang特地從矽谷飛來台灣與行競科技進一步洽談合作可能。

行競科技團隊改造的 1969年Chevrolet Camaro 展示了行競科技專利浸沒式液冷電池模組系統Immersio和集成式動力科技，安裝專替傳統車輛電動化設計的模組化電池系統、高壓交流電動力馬達、以及變速箱配接器，此動力模組是第一個具有可完全客製化電池配裝和直接動力配接器的傳統引擎替代產品。

行競科技共同創辦人暨科技長齊塔克（Azizi Tucker）指出，電動車和載具產業中多數關鍵零組件其實都是來自於台灣，特斯拉的關鍵零組件也是，但沒有人提供整合系統。而我們在研發超跑Miss R的過程中培養出許多優秀的台灣零組件廠商，Miss R上百分之八十的零件都是來自於台灣專利與廠商，讓行競科技得以位居台灣卻能提供世界高水準的電池和動力整合系統。

代表Tim Draper的Draper Associates合夥人暨Draper University執行長Andrew Tang來到台灣，第一站便來到行競科技公司進一步了解行競科技。Andrew Tang向大家分享Tim Draper在33年的創投生涯中投資了34支獨角獸，例如投資研發自動駕駛的Cruise Automation，在試車過程中差點出了意外，卻沒有卻步，因為投資的關鍵就是「市場深度和公司魅力。

Andrew Tang並進一步表示了對於在台灣投資的想法，他說：「在行競科技上看到的就是個非常獨特的台灣範例—開創自己的遊戲規則，打進新的市場，一步一步在改變世界。」Draper Associates在台灣投資就是要找像行競科技這樣的標的，在台灣尋找的就是一個具多元性、具有高技術的獨角獸，對於行競科技有著高度的期待。

行競科技共同創辦人暨執行長洪裕鈞表示，行競科技是一家新創公司，並沒有龐大資源或補助做後盾，卻具有獨領世界的電池科技和解決方案。

今年獲得不同的投資、資源，例如與挪威公司EST-Floattech簽署經銷協議，而Draper Associates和其相關投資人看到了我們的潛力，更再提升了行競科技，希望讓全球各種車廠知道—想實現車輛電動化就找台灣的行競科技，敞開大門歡迎國內外各種合作機會。

XING Mobility行競科技是由台灣松下電器董事長洪裕鈞，與特斯拉前工程師 齊塔克（Azizi Tucker）共同創辦，是一家強調特殊應用的電動車輛（EV）動力系統公司，以極限性能的原型賽車和超跑為研發平台集結專業技術與經驗，推出一系列的傳動技術產品和工程服務，為全球的商用車輛及工業用載具製造商提供高度整合的EV電池與動力系統。