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科技部基因篩檢技術 助3萬肺癌病友精準用藥

2019-12-11 13:55中央社 台北11日電

會不會罹患特定疾病，未來可望透過科學技術「預言」。科技部藥物基因體實驗室除了可以在病患罹病後，透過基因檢測制定精準醫療計畫，未來更可望透過檢測，判斷個體罹病的可能，進行預防醫學。

由科技部生技醫藥核心平台計畫支持，投入新台幣5億元，並由台灣大學醫學檢驗暨生物技術學系教授俞松良率領的團隊，聯手打造的藥物基因體實驗室，成立9年以來，已經協助全台近3萬名肺癌病友進行基因檢測，找出最適合的用藥與醫療方式。

科技部今天上午舉行記者會，邀請俞松良與研究團隊分享近年來的研究成果，以及藥物基因體實驗室目前在精準醫療領域應用的成果。

俞松良指出，藥物基因體實驗室是國內學術界唯一通過ISO15189「醫學實驗室：品質和能力要求」認證的實驗室，目前已經吸引5200萬元的投資。

藥物基因體實驗室目前主力的研究標地為肺癌，俞松良表示這與台灣罹患肺癌的人口眾多有關。他進一步說明，過去罹患肺癌的病患，醫生可能會採取類似的醫療方式或用藥，然而根據研究發現，每個病友體內的突變基因不盡相同，因此對於治療的反應也不同。

俞松良說，一樣是肺癌病友，有些藥物對於A病友可能是良藥，但是對於B病友則因為基因不同，而成為了毒藥，降低療效。為了提供醫生更精準的醫療規劃與用藥，藥物基因體實驗室也持續與全台各大醫院合作，蒐集病人的檢體進行基因檢測，並將檢測結果提供給主治醫生，作為往後醫療的參考，9年下來已經協助近3萬件的檢測。

俞松良表示，除了與醫院合作之外，實驗室也參與了衛福部「新興癌症篩檢研究」，並進一步發現台灣與歐美國家的肺癌致病因子不同，因此包含事前預防與後續治療方式都應該有所不同。他形容，就像台灣的衣服尺寸與美國不同，同一件衣服對美國人來說穿起來剛好，但對台灣人來說，穿起來可能就很不合身。

此外，實驗室也於2017年時參與了中央研究院領導的國際癌症登月計畫，負責肺癌與乳癌的相關基因研究。

除了精準醫療外，目前實驗室也持續進行預防醫療的相關研究，俞松良表示，目前透過血液等非侵入性的方式取得受試者的檢體，並進一步分析其中是否含有可能致病的基因，盼隨著技術的進步與成熟，未來能夠精準預測。

肺癌

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