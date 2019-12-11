工研院打造竹北生醫園區 鏈結國際生醫藥廠攜手合作

工研院今（11）日舉辦「生醫20 迎向挑戰」論壇，展示生醫所在「創新發明」、「產業化成果」、「生醫聚落」、「國際鏈結」四項領域上的里程碑，與八項創新前瞻技術，慶祝工研院生醫所20歲。

工研院生醫所所長林啟萬表示，面對智慧醫療與精準醫療的趨勢，展望未來20年生醫所將以「醫病雙贏」為目標，建構從預防、診斷、治療與照護的「智慧醫養」生態系，打造台灣成為全球智慧醫療的創新基地，進而引領生技、邁向全球。

工研院副院長彭裕民表示，工研院在1999年成立生醫工程中心，是台灣第一個醫材專門的研究中心，20年來，一直努力建構台灣的生技能量，並擴大研發範圍，從醫材、新藥、中草藥，到跨領域的智慧診療醫材、個人化精準醫療的細胞治療、基因定序、標靶藥物等。

單位名稱也調整為生醫所，致力為生醫產業打造最佳的解決方案，加速研發商品化、協助產業法規認證甚至行銷。更在政府支持下，建構竹北生醫園區育成中心，塑造最佳的新創生技環境。

一路走來，工研院生醫所秉持「以科技研發、帶動產業發展、創造經濟價值、增進社會福祉」的精神，未來將整合創新系統，結合台灣軟硬體技術優勢，朝智慧化、精準化的醫療發展，讓醫材與藥物可依個體化差異提供精準的診斷及治療策略，提升整體醫療品質。

林啟萬指出，無論是生醫新藥或醫材的研發過程，往往都需要昂貴的資金挹注與耗時的臨床試驗歷程，感謝20年來在歷屆所長的帶領下，成功協助產業轉型升級與跨領域整合，並持續結合市場的需求進行創新研發，20年來，已為生醫所在「創新發明」、「產業化成果」、「生醫聚落」、「國際鏈結」四項領域，樹立亮眼的里程碑。例如「創新發明」中，「拋棄式細胞量產生物反應器」成功讓數十隻毛小孩趴趴走，成為幹細胞醫療最佳利器，並入圍2017全球百大科技研發獎。

「產業化成果」中，生醫所開發全球首創的仿生多突狀磁珠製備技術，有效擊癌，榮獲2019全球百大科技研發獎與第16屆生策會國家新創獎。

2014年成立竹北生醫育成中心，以竹北為中心向外連結產官學研醫，結合新竹園區ICT產業優勢，發揮生醫產業群聚效應，為台灣串起從北到南生醫廊帶拼圖，完成「生醫聚落」的里程碑。

而在「國際鏈結」部分，更攜手與德國默克藥廠攜手合作前瞻製藥技術、培養國內高階生技製藥人才；結盟國際嬌生集團楊森藥廠，以雙效免疫治療藥物開發技術，唯一獲得「臺灣-楊森計畫」法人組評選，雙雙創下進軍國際市場的標竿。