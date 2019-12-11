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竹科成立39週年 陳良基勉平衡地方發展擴散經驗

2019-12-11 12:48中央社 新竹11日電

竹科學園區管理局今天慶祝竹科成立39週年，科技部長陳良基期勉竹科管理局繼續招商引才，並平衡地方發展，同時將園區經驗往外擴散。

竹科管理局今天邀請聯電鼓隊表演，為園慶酒會活動揭開序幕。局長王永壯說，竹科園區過去發展不錯，今年前10月共有40家新進廠商進駐，投資金額也比去年同期增加40%，營業額已連續9年超過新台幣1兆元，今年將再創新高。

王永壯表示，整個園區發展將持續建構良好環境，竹北生醫園區第2生技大樓明年就可以落成，提供60個單元給新進廠商，現在都已額滿，又報請科技部核定第3生技大樓興建計畫。

寶山擴建計畫也完成土地徵收，王永壯說，明年要同步工程跟廠商建廠房，未來還有第2期計畫。

在產業轉型方面，王永壯表示，竹科管理局與新竹市政府合作推動竹科X計畫，希望在智慧產業帶動新一波產業轉型。

陳良基說，科學園區建立不只是新竹的事情，當時影響所有的年輕人，把台灣帶向新的紀元，翻轉台灣一個世代。

陳良基表示，科學園區要揹起台灣科技往前走的十字架，要為年輕人創造更多機會。他期勉管理局要繼續招商引才，並平衡地方發展，讓人才能在地區被適當照顧，還要將園區經驗往外擴散，協助廠商往國際連結。

竹科陳良基生技

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