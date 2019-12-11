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擠下南韓 台灣成今年全球最大半導體設備市場

2019-12-11 11:44經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

SEMI（國際半導體產業協會）今（11）日公布年度半導體設備預測報告，預估今年全球半導體製造設備銷售金額將達576億美元，較去年644億美元的歷史高點下滑10.5％，但明年可望逐漸回溫，且在2021年再創歷史新高；台灣擠下南韓成為全球最大的半導體設備市場，成長率達53.3%，北美的成長率居次，達33.6%。

SEMI預估，明年全球半導體設備銷售預期成長5.5%，達608億美元；此成長態勢可望延續至2021年，創下668億美元的歷史新高。SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，成長動能主要來自前段製造商投資10奈米以下先進製程設備，其中更以晶圓代工業者與邏輯晶片製造業者投資佔最大宗。

報告進一步顯示，包括晶圓加工、晶圓廠設備，及光罩/倍縮光罩設備在內的晶圓處理設備，今年銷售下滑9% 至499億美元；組裝與封裝設備銷售萎縮26.1% 至29億美元；半導體測試設備銷售預計下降14%至48億美元。

綜觀今年，台灣擠下南韓成為全球最大的半導體設備市場，成長率達53.3%，北美的成長率居次，達33.6%；中國連續第二年將排名第二大市場，韓國則因縮減資本支出將下滑至第三。除了台灣與北美外，調查涵蓋的所有地區皆呈萎縮趨勢。

SEMI預期半導體設備市場將在明年回溫，成長動能包括先進的邏輯製程與晶圓代工、中國推出新工程，記憶體也有小幅貢獻。

依地區來看，台灣將維持全球第一大設備市場的寶座，銷售金額將達154億美元，中國以149億美元居次，南韓則以103億美元排名第三。

曹世綸進一步指出，若明年總體經濟環境改善，且貿易衝突減緩，半導體銷售市場仍有成長空間。

展望2021年，所有設備領域預計全面成長，記憶體支出回升力道將轉強。中國預期以160億美元的銷售金額，躍升至全球第一大設備市場，其次為南韓與台灣。

SEMI年度半導體設備預測報告的數據來源包括全球晶圓廠預測報告（World Fab Forecast）資料庫，以及由設備製造商所提供的資料。報告內容還蓋晶圓處理、晶圓廠設備、光罩／倍縮光罩、整體測試，以及組裝與封裝設備。

晶圓廠半導體

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