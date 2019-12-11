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哲學普及蒸蒸日上，哲學系卻步步危機？

勤業：5G聚焦智慧家庭、娛樂消費等五大應用場景

2019-12-11 10:59聯合報 記者沈婉玉／台北即時報導

5G浪潮席捲全球，台灣首波5G頻譜競價作業也於昨天開跑，國內知名大廠都積極投入技術與硬體建設的行列，預估最快明年7月，台灣即有機會使用5G上網服務。德勤中國（Deloitte China）《5G未來商業模式與展望》報告歸納，5G可朝智慧家庭、娛樂消費、智慧醫療、移動交通和工業控制等五大垂直應用場景發展。

台灣通訊學會秘書長方修忠表示，5G的最大亮點在於「大頻寬、低延遲與大連結」三大特性，電信業與產業界垂直整合的跨界平台將是5G時代的王道，軟硬體虛實整合則是台灣的勝出策略。標準關鍵專利佈局應被視為5G產業發展的領先指標之一，是衡量企業在5G時代下是否具有競爭力的關鍵。

邁入5G世代，勤業眾信電信、媒體及娛樂產業負責人溫紹群指出，電信業應思考如何由過往「水管」（提供頻寬）的角色轉型成平台整合者，藉此提供產業轉型的動能與推力。5G與AI、Big Data等新興科技的驅動讓產業跨業整合形成生態圈的趨勢越趨明顯，生態圈也會讓產業結構重新洗牌同時出現更多破壞式創新的應用與商業模式。

遠傳電信企業暨國際事業群副總李明憲表示，5G新技術的應用空間，將為娛樂媒體、社群互動、金融服務、醫療、零售消費或智慧製造等產業，創造新世代智慧生活的嶄新價值。根據全球移動供應商協會（GSA）統計，截至今年十月止，全球已有三二八個營運商開始投資5G；共有卅九家無線網路營運商宣布推出5G服務。

李明憲表示，未來在5G技術標準持續完善後，結合AIoT及雲端技術，5G將有望帶動臺灣產業朝智慧化的方向轉型升級，包括智慧城市、智慧產業及無人移動載具產業的發展。

在醫療應用上，北醫人工智慧醫療研究中心主任康峻宏指出，5G有機會改變使用者介面、使用者體驗、資訊量和終端裝置，進而帶動醫療變革，實現居家醫療、行動醫療、遠距手術等應用場景，促成醫療產業達成去場域化和去中心化的目標。

勤業眾信聯合會計師事務所舉辦「5G應用時代－創造智慧生活新價值」論壇，勤業眾信聯...
勤業眾信聯合會計師事務所舉辦「5G應用時代－創造智慧生活新價值」論壇，勤業眾信聯合會計師事務所電信(左起)、媒體及娛樂產業負責人溫紹群、德勤5G應用研究院研究總監鍾昀泰、Yahoo TV製作人耿暄、台北醫學大學人工智慧醫療研究中心主任康峻宏、勤業眾信聯合會計師事務所總裁賴冠仲、台灣通訊學會秘書長方修忠、遠傳電信企業暨國際事業群副總經理李明憲、勤業眾信聯合會計師事務所稅務服務會計師陳惠明。圖／勤業眾信提供
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