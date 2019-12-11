光程研創CES展寬頻3D感測技術 安全性提升10倍

自駕車、智慧製造、智慧機器人等議題持續發燒，扮演智慧機器眼睛角色的3D感測技術備受重視，光學和電子技術廠光程研創今（11）日宣布，將在明年美國消費性電子展（CES）中，展出Explore系列3D感測器，是全球首款基於鍺矽（GeSi，germanium-on-silicon）創新技術的寬頻3D飛時（ToF）感測技術，能有效降低雷射光對人眼造成的潛在傷害，增加10倍以上的安全性。

CES預計明年1月7~10日在美國拉斯維加斯開展，光程研創今年首度參展，預計展出的Explore系列產品包含應用在物流及機器視覺的RGB-D相機，及首款運作於長波長波段的3D感測系統；此系列產品將在明年首季正式進入量產，將擴大應用到手機、車用光達系統（LiDAR）和機器視覺等重點領域。

光程研創採用與台積電（2330）合作開發的創新GeSi製程技術，不同於現行同業的3D感測器多集中在850奈米和940奈米兩個波段， Explore系列產品為全球第一款可運用在850奈米至1550奈米波段的ToF感測器。利用長波長頻段可有效阻隔太陽光對光感測的干擾，在戶外及室內達到一致的感測效能。