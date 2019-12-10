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5G競標開跑 三大特性成利基

2019-12-10 21:04經濟日報 記者程士華／即時報導

台灣首波5G頻譜競價作業於今（10）日開跑，勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所下午也同步舉辦「5G應用時代－創造智慧生活新價值」論壇，台灣通訊學會秘書長方修忠提到，相較於4G與更早之前的行動通訊技術規格，5G的最大亮點在於「大頻寬（eMBB）、低延遲（URLLC）與大連結（mMTC）」三大特性，成為5G促進垂直產業發展的利基。

方修忠表示，邁向5G的時代，標準關鍵專利佈局（SEP）也應該被視為5G產業發展的領先指標之一，包括波形、天線技術與網路切片等關鍵專利，將不再只被視為費用或無形資產，而是衡量企業在5G時代下是否具有競爭力的關鍵。

總裁賴冠仲表示，5G網路是驅動萬物聯網之關鍵，不僅帶來網路技術的革新，亦將改寫原有的市場規則，新商業模式應運而生。中、美、日、韓等不同國家早已陸續開始投入5G相關技術研發，日前行政院也核定「台灣5G行動計畫」，勤業眾信建議，除了政府政策支持與電信業的關注，企業皆應及早布局，接軌5G商用落地，迎接智能世界的到來。

勤業眾信電信、媒體及娛樂產業負責人溫紹群表示，在5G時代來臨前，新興科技應用的浪潮便持續衝擊著產業，產業應以數位轉型及創新思維擬定未來發展策略，而創新的應用便需要借重雲端的轉型，而5G變為這樣的轉型提供了新一代的連線技術（connectivity），而這個新的連線技術將加速孕育出新的產業應用情境。

溫紹群表示，在全球邁入5G世代的同時，電信業也應思考如何由過往「水管」（提供頻寬）的角色轉型成平台整合者，藉此提供產業轉型的動能與推力，這對全球電信業都是需要面對的議題與挑戰。

德勤5G應用研究院研究總監鍾昀泰指出，德勤中國（Deloitte China）《5G未來商業模式與展望》報告歸納，創造商用價值、產業重塑、打造生態系、電信營運商角色演變，是5G發展的四大核心觀點。

鍾昀泰表示，5G將對終端產品帶來革命性的變化及創造新商業價值，並且會在技術相對成熟、經濟價值大的應用場景優先落地，並結合「智慧家庭、娛樂消費、智慧醫療、移動交通和工業控制」五大垂直應用場景，邁向產業的智慧化變革

鍾昀泰認為，5G、雲端、人工智慧（AI）等技術互相結合，催生及優化通用技術與垂直產業場景的結合，未來將會成為「生態系」，形成可連結終端使用者的應用平台。對營運商而言，未來除了提供5G設施和連接服務外，也應該積極融入下游應用的場景開發，隨著應用的成熟再驅動5G投資，構建商業循環。

5G生態雲端

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