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科技部攜手高通拚新創 估創10億元商機

2019-12-10 17:59中央社 台北10日電

為推動台灣新創國際化，科技部高通、頂尖新創加速器Techstars，共推「台灣新創生態圈發展計畫」，串聯全球150國的網路資源與師資，預計創造新台幣10億元以上商業成果。

為了加速創業者成長，並推動企業、新創合作，同時深化台灣與國際生態圈的鏈結，科技部今天宣布半導體大廠高通與頂尖新創加速器Techstars，在台灣科技新創基地（TTA）共推「台灣新創生態圈發展計畫」。

科技部表示，「台灣新創生態圈發展計畫」將透過Techstars串聯全球逾150個國家的網絡與業師資源，加上高通充沛的產業能量，預期促成40組以上團隊於國際新創生態圈成長，創造10億元以上的投資與商業成果。

科技部次長許有進表示，希望透過「台灣新創生態圈發展計畫」引進國際頂尖創新創業能量，進一步協助台灣新創團隊鏈結國際市場，同時將台灣打造為更活躍的國際科技創業環境。

Techstars全球創新副總裁克里斯．赫弗利（ChrisHeivly）表示，台灣是亞太區的創新樞紐，長久以來以豐沛的高科技研發能力、優質的人才與充滿活力的創業家社群而聞名，能與科技部及台灣優秀的創業者、新創輔導社群共同合作，感到非常榮幸。

高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰表示，高通很榮幸參與科技部TTA及Techstars共同推動「台灣新創生態圈發展計畫」，加速台灣新創鏈結國際。進入5G時代後，尖端科技創新研發競爭將更加激烈，高通透過與Techstars合作，導入更多國際專業資源，協助台灣新創迎接嶄新的時代、加速提升台灣新創競爭力。

生態高通科技部

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