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IDC：比亞迪擠進全球Q3智慧機組裝前五大

2019-12-10 16:58經濟日報 記者尹慧中／即時報導

IDC（國際數據資訊）今日發布全球專業代工與顯示產業研究團隊從供應鏈調查的最新研究結果，數據顯示，比亞迪在今年第3季的智慧機組裝排名擠進罕見進入前五大，位居第4名，超越今年第2季的華勤。

至於全球智慧機組裝前二大的三星、鴻海則維持不變。

IDC出具報告顯示，2015年至2019年3季全球前五大智慧型手機組裝排名中，今年以來比亞迪首度單季進入前五大行列，排名第一是三星、其次鴻海，維沃居第三，第四則是比亞迪、第五則是歐珀。

IDC相關排名涵蓋內部製造（in-house），以散件（CKD）組裝量（排除設計後由他廠組裝數量）為排序依據。IDC研究結果顯示，隨著一線大廠向中低階市場擴張，2019年第三季全球智慧型手機產業出貨量相對上季成長。

IDC全球專業代工與顯示產業研究團隊資深研究經理高鴻翔指出，隨著下游全球一線品牌廠商積極發展中低階產品，2019年第3季全球智慧型手機產業因承接更多訂單，出貨量相對上季成長7.6%。

在產業競爭態勢方面，隨著產業集中度持續提高，三星、LG、Nokia、OPPO為提升低價產品線的成本競爭力，以及集中內部研發資源於5G產品開發，而持續提高外包比重，中國大陸智慧型手機一線專業代工廠成為眾相爭取合作的對象。

智慧型手機IDC三星

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