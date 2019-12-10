工研院領軍組雷射源國家隊 搶攻百億市場

全球雷射產業持續成長，帶動國內雷射源及加工設備需求殷切，工研院今（10）日號召搏盟科技、㵢杰、光合訊科技、米雷迪恩、卓越成功、虹竣科技、騰錂鐳射、博隆精密、華信光電、龍彩科技、友嘉科技及中科院材料暨光電研究所等國內13個重要自主雷射關鍵組件及雷射源廠商成立「國產自主雷射源產業大聯盟」，希望透過聯盟平台串接國內雷射設備及服務，拓展國內雷射產業應用，搶攻高達百億元以上的市場商機。

經濟部技術處羅達生處長表示，國內雷射源關鍵組件及系統在透過科技專案計畫補助法人與業者投入研發下，已帶動「雷射光谷」產業生態系的形成，並逐步落實雷射關鍵組件與系統的自主國產化，目前工研院、中科院等法人研究單位也率先開發飛秒級脈衝雷射及4,000瓦高功率雷射，應用於汽車、半導體、機械設備等產業，落實雷射系統與設備從「源頭」自主。

工研院雷射與積層製造科技中心執行長曹芳海表示，此次「國產自主雷射源產業大聯盟」中，搏盟是工研院衍生新創公司，其新產品3奈秒光纖雷射源近年已順利打入日本、保加利亞、越南、大陸、英國及美國雷射設備業市場；隸屬漢民集團、投入高功率光纖雷射的㵢杰公司，2016年組成的研發部門已成功開發出工業界單一模組亮度最高之三千瓦光纖雷射源。

而東台集團的博隆精密則專門提供客製化雷射源解決方案； 另外，金車集團看好未來發展，光纖通訊與高功率光纖雷射的專業研發製造公司光合訊科技，均可看出國內大廠紛紛投入雷射源產業，未來透過「國產自主雷射源產業大聯盟」，協力共同發展安全、穩定極具競爭力的自主雷射，可望打通台灣雷射產業的任督二脈。

曹芳海進一步表示，除了全球雷射應用市場持續成長外，早期的工業用CO2雷射開始進入汰換潮，台灣每年進口雷射相關設備超過200億元，其中雷射源就佔三成，但國內雷射源仍大多從美國、德國或日本進口，近期自中國大陸的進口也開始成長，質佳價美的台灣製造雷射源將是產業的絕佳切入點。

工研院研發自主的雷射源，有獨特且具加工需求量的短脈衝、高功率及智能穩定的雷射源關鍵組件和系統，成功開發4,000瓦雷射源模組，導入國產騰錂的雷射泵浦與卓越成功的光纖元件，自製率達8成。