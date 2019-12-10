NCC代主委陳耀祥 說明5G競標規則

用LINE傳送

用LINE傳送

國家通訊傳播委員會（NCC）在今（10）日展開5G首波頻譜釋出競價作業，電信五雄中華電信（2412）、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星及亞太電信積極爭搶5G入場券，第一回合，開價252.35億元，五雄爭搶最熱門的3.5GHz黃金頻段，預期競標價格還會持續提升。

NCC規劃首波釋出頻譜，將先搶「頻寬」、再搶「位置」，其中3.5GHz頻段，前面頻段沒設備，後面頻段還沒排除衛星干擾，業界預期，3,400到3,500MHz設備最成熟、頻譜乾淨，將成搶手帝王段。