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芮特-KY營運展望佳 日線拉出連三紅挑戰新高

2019-12-10 10:01經濟日報 記者呂安涔／即時報導

昇達科旗下子公司天線廠芮特-KY（6514），今年營運大爆發，累積前11月營收成長高達37.3%，前三季更大賺4.13元，此獲利雖然包含認列併購士誼利益，但以本業獲利估算亦是創下新高。

由於多天線的趨勢已是確立，天線未來增長數量非常可觀，應用端包含物聯網、智慧傳輸、車聯網、5G、wifi 6等需求不斷提升，芮特業已獲得思科Wi-Fi 6大單，第3季已開始出貨，在併購士誼擴大產能後，業績將進一步成長。上周跌破月線、季線最低打到69.3元，但逢低買盤積極，10月高點80.8元近在咫尺。

併購車聯網

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