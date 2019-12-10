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搶5G入場券！第一回合頻譜競標開價252.35億元

2019-12-10 09:39經濟日報 記者黃晶琳／即時報導

國家通訊傳播委員會（NCC）在今（10）日展開5G首波頻譜釋出競價作業，電信五雄中華電信（2412）、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星及亞太電信積極爭搶5G入場券，第一回合，開價252.35億元，五雄爭搶最熱門的3.5GHz黃金頻段，預期競標價格還會持續提升。

根據最新資訊，第一回合出價以3.5GHz最搶手，開價250.29億元，28GHz開價2.06億元。

5G頻譜頻寬以10M為一個單位，每次加價3%，每天可出價10回合，NCC更設計加速機制，在第50回合及100回合啟動，每次出價頻譜數量不能低於前面出價，要加快競價腳步。

NCC將釋出5G頻譜包含1,800MHz、3,5GHz及28GHz等頻段，由於3.5GHz為國際主流5G應用的中頻段，取得連續80至100MHz頻寬最能展現5G技術優勢，但因僅釋出共270MHz的頻寬，卻有五家爭搶，NCC設定底價就高達243億元，以10MHz頻寬為一個單位，代表要取得5G門票至少9億元起跳，將成為競標最激烈的頻段。

而適合做為5G物聯網應用高頻段28GHz釋出2,500MHz頻寬，底價25億元，1,800MHz釋出20MHz頻寬，底價32億元。

NCC規劃首波釋出頻譜，將先搶「頻寬」、再搶「位置」，其中3.5GHz頻段，前面頻段沒設備，後面頻段還沒排除衛星干擾，業界預期，3,400到3,500MHz設備最成熟、頻譜乾淨，將成搶手帝王段。

電信三雄均曾表示要拿滿100M，亞太電信也計畫要標下40到60M頻寬，台灣之星則希望拿足夠頻寬。

業界分析，光是第一階段搶「頻寬」就會飆出高價，第二階段搶「位置」更是激烈，競價規則是一回合密封標，出價無上限，參加競標的業內人士就說，很恐怖，也很難出價。

由於4G首波頻譜經過40天393回合的競價，總標金高於底價2.3倍，達1,1865億元，創天價。

外界也關注，由於5G底價300億元已經是國際高水準，底價一次到位，加上五家業者搶，預期總標金可能上看500億元甚至600億元，預期競標時間將在年底前結束。

而在競標前，行政院也拍板，將4.8至4.9GHz頻段作為5G專網頻譜，以「專網專頻」方式獨立運作，確保通訊品質與資訊安全，併在2021到2022年擇期期開放申請，NCC表示，5G應用層面多元，B2B型式將扮演重要角色，其中垂直應用也攸關智慧國家發展，為此行政院推動「專網專頻」政策，以促進5G發展環境，於首波商用5G釋照前拍板，透過資訊公開，可讓業者先行進行風險評估，同時，NCC鼓勵電信業者與各相關業者合作，發展垂直應用服務，共創雙贏。

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