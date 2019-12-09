中華電推聲控MOD 台灣大及凱擘推聲控選台

看電視聲控選台成熱潮，繼中華電信推出MOD可聲控選台後，台灣大哥大及有線電視業者凱擘昨日宣布，結合透過Google Nest Mini中文化智慧音箱，推出「電視管家」功能，可聲控選台。

全球智慧音箱市場蓬勃發展，根據IDC預估，2022年智慧音箱全球出貨量將達2.2億台，而亞太市場更是扮演重要的成長區域，未來五年複合成長率將達81.2%，亞馬遜的語音助理Alexa及Google的語音助理Assistant搭載智慧音箱滲透率將達66%，而中文的語音系統快速成長。

電信龍頭中華電信近年積極自己研發語音辨識系統，數百人AI語意雲團隊，搶進語音聲控市場，組成，打造「i寶貝」平台，攜手台灣淇譽、新金寶、仁寶及內容業者等合作夥伴，打造智慧聲控服務，除推出智慧音箱，還可透過MOD聲控遙控器聲控選台，預估三年內創造10億元語意雲營收，未來更要搶進東南亞及全球華人市場。

台灣大也宣布，智慧家庭時代來臨，看電視只需要「出一張嘴」，推出全新「電視管家」功能，透過Google Nest Mini中文化智慧音箱，綁定電視管家與A1 Box後，可語音指令啟動電視管家，聲控A1 Box搜尋想看的節目或影片。

凱擘宣布，推出「電視管家」功能，透過語音指令就能啟動電視管家功能，隨時選看電影、戲劇。凱擘表示，智慧機上盒A1 Box自10月上市以來，獲得不錯迴響，現在結合Google Nest Mini智慧音箱將電視管家與A1 Box綁定，即可以語音指令啟動電視管家。