親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

搶錢姊妹花：《冰雪奇緣》系列裡的女王三部曲

台大醫院爆「立委就醫請託關照作業程序圖」 6年前就有了

中華電推聲控MOD 台灣大及凱擘推聲控選台

2019-12-09 21:16經濟日報 記者黃晶琳／台北即時報導

看電視聲控選台成熱潮，繼中華電信推出MOD可聲控選台後，台灣大哥大及有線電視業者凱擘昨日宣布，結合透過Google Nest Mini中文化智慧音箱，推出「電視管家」功能，可聲控選台。

全球智慧音箱市場蓬勃發展，根據IDC預估，2022年智慧音箱全球出貨量將達2.2億台，而亞太市場更是扮演重要的成長區域，未來五年複合成長率將達81.2%，亞馬遜的語音助理Alexa及Google的語音助理Assistant搭載智慧音箱滲透率將達66%，而中文的語音系統快速成長。

電信龍頭中華電信近年積極自己研發語音辨識系統，數百人AI語意雲團隊，搶進語音聲控市場，組成，打造「i寶貝」平台，攜手台灣淇譽、新金寶、仁寶及內容業者等合作夥伴，打造智慧聲控服務，除推出智慧音箱，還可透過MOD聲控遙控器聲控選台，預估三年內創造10億元語意雲營收，未來更要搶進東南亞及全球華人市場。

台灣大也宣布，智慧家庭時代來臨，看電視只需要「出一張嘴」，推出全新「電視管家」功能，透過Google Nest Mini中文化智慧音箱，綁定電視管家與A1 Box後，可語音指令啟動電視管家，聲控A1 Box搜尋想看的節目或影片。

凱擘宣布，推出「電視管家」功能，透過語音指令就能啟動電視管家功能，隨時選看電影、戲劇。凱擘表示，智慧機上盒A1 Box自10月上市以來，獲得不錯迴響，現在結合Google Nest Mini智慧音箱將電視管家與A1 Box綁定，即可以語音指令啟動電視管家。

有線電視智慧音箱中華電信

延伸閱讀

中華電完成全台首座5G Small Cell...

5G競標10日登場 中華電：5G開台拚搶頭香

有線電視產業拚升級 凱擘推聲控功能吸睛

中華電：價格太高卡關 東奧轉播還在談

相關新聞

影／旺宏歡慶30周年 吳敏求宣布送每名員工1萬紅包

2019-12-09 13:24

不只是頒發綠獎 聯電員工投身環保及生態保育

2019-12-09 20:36

旺宏30周年吳敏求談未來 走出以高品質為訴求道路

2019-12-09 18:30

5G競標狂砸銀彈 業者預期：初期資費恐昂貴

2019-12-09 14:25

11月營收／創業家、勤誠雙創單月新高

2019-12-09 14:25

陸5G手機搶AMOLED／聯詠明年挑戰雙高

2019-12-09 14:25

旺宏30周年慶／吳敏求：記憶體將有漲價空間

2019-12-09 14:25

5G毫米波發展今年不如預期 明年成長看高通

2019-12-09 13:48

旺宏三十周年慶 吳敏求看好明後年5G商機

2019-12-09 11:25

應華轉型能源車零件 進入收成期

2019-12-09 10:15

十銓11月營收衝23個月高 明年拚逐季成長

2019-12-09 09:29

神基年終專案挹注 法人看好第4季營收續強

2019-12-09 09:01

5G頻譜10日競標 5大咖備戰

2019-12-09 00:18

5Ｇ首波競標頻譜位置 「史上最刺激」

2019-12-09 00:13

小摩：台積五年內 量產2奈米

2019-12-09 00:05

台積領軍 台灣躍CIS生產重鎮

2019-12-09 00:04

陸廠搶單特斯拉 台系鏈警戒

2019-12-09 00:00

鴻海、TPK 特斯拉供應鏈仍占一席之地

2019-12-09 00:00

5G自駕需求 華邦電利多

2019-12-08 23:59

中華電 優質服務獎不完

2019-12-08 23:38

5G頻譜10日競標 電信董總壓陣

2019-12-08 23:33

台積獲索尼大單 攻5G應用再下一城

2019-12-08 23:26

5G時代 企業專頻專網難度不小

2019-12-08 23:24

5G競標新遊戲規則 史上最刺激

2019-12-08 23:24

醫療科技創新論壇／抓住機會 三年看到爆發點

2019-12-07 01:50
看更多

熱門文章

星商聯貸違約 13國銀踩雷

2019-12-08 23:32

台灣五大家族辜家「古厝」 大到連曾孫辜仲諒都快嚇破膽？

2019-12-09 15:48

台積獲索尼大單 攻5G應用再下一城

2019-12-08 23:26

機上餐點、備品周五亮相 星宇發言人：期待就對了

2019-12-09 10:51

影／旺宏歡慶30周年 吳敏求宣布送每名員工1萬紅包

2019-12-09 13:24

和潤上市蜜月行情甜 中籤投資人一張賺4.7萬元

2019-12-09 10:41

勞保破產危機 待救援

2019-12-08 23:23

台積領軍 台灣躍CIS生產重鎮

2019-12-09 00:04

陸廠搶單特斯拉 台系鏈警戒

2019-12-09 00:00

5G頻譜10日競標 電信董總壓陣

2019-12-08 23:33

國銀海外驚傳連踩兩雷 顧立雄：相信國銀具有足夠韌性

2019-12-09 11:25

5Ｇ首波競標頻譜位置 「史上最刺激」

2019-12-09 00:13

鴻海、TPK 特斯拉供應鏈仍占一席之地

2019-12-09 00:00

5G自駕需求 華邦電利多

2019-12-08 23:59

小摩：台積五年內 量產2奈米

2019-12-09 00:05

「不是在哈囉！」 陳其邁拋政府未來四大青年政策

2019-12-08 21:37

國銀踩雷51億元 蘇建榮：要求公股行庫注意大陸曝險

2019-12-09 10:15

家樂福總座：明年景氣不會很好

2019-12-08 23:26

5G頻譜10日競標 5大咖備戰

2019-12-09 00:18

家遭變故賣房籌錢 適用房地合一優稅

2019-12-08 22:27

林書鴻專訪／長春拚綠色化工 創新出擊

2019-12-09 00:24

合庫金獲利猛 前11月大賺162.26億元、年增8.14%

2019-12-09 18:42

明年九大烏雲 美中貿易衝突頭號變數

2019-12-08 23:39

最低工資法 本會期難過關

2019-12-08 23:58

連結高鐵南延 運動休閒產業園區落腳六塊厝

2019-12-09 17:16

不動如山！ 市場預期央行利率連14凍

2019-12-08 23:36

工商界挺韓國瑜 後援會長傳由林伯豐擔任

2019-12-08 22:35

旺宏三十周年慶 吳敏求看好明後年5G商機

2019-12-09 11:25

最低工資法 拚年底送立院

2019-12-09 00:43

名家觀點／大健康產業…生技新藍海

2019-12-09 05:29

円星林孝平、友達古秀華等 獲選「傑出經理」獎肯定

2019-12-09 14:33

國際經濟展望保守 新南向國家風險升高

2019-12-08 23:22

新聞中的法律／拉高獨董占比的必要性

2019-12-08 22:27

林書鴻專訪／石化業愛迪生 研發擺第一

2019-12-09 00:23

保單也要斷捨離！年終健檢3撇步 讓錢花在刀口上

2019-12-09 11:12

超商拚戰雙12 搶寄件商機

2019-12-08 23:38

5G競標新遊戲規則 史上最刺激

2019-12-08 23:24

總公司合併報營業稅 有條件

2019-12-08 22:27

富邦金前11月大賺585億元 暫居金控獲利王

2019-12-09 19:12

斥資30億元 義美食品桃園生機生醫中心開工

2019-12-09 16:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top