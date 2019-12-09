中華電完成首座5G小型基地台 結合路燈測試

迎接2020年台灣5G元年，電信業者近年加緊進行技術測試及研擬創新應用，電信龍頭中華電信9日宣布，攜手諾基亞，完成全台首個5G小型基地台（Smallcell）結合智慧路燈的測試，象徵台灣5G網路建設及智慧城市應用邁向新里程碑，未來搶進企業專網及智慧城市應用。

由於5G頻譜屬於中高頻，網路涵蓋率不如4G，因此基地台建設得是4G的數倍，而小功率可大量布建的小型基地台也將成為5G網路建設重要的一環，全球也積極研擬小型基地台結合智慧路燈的解決方案。

中華電信表示，與國際電信設備大廠諾基亞新竹市南寮漁港完成國內首座戶外型5G小型基地台智慧路燈建置測試，結合中華電信行動及固定網路的技術能量，建構具備節能燈控、人流、車流監控、氣象感測及物聯網功能智慧路燈，不僅執行經濟部工業局「5G智慧路燈建置計畫」，更是5G網路的布建及智慧城市應用邁向新的里程碑。

根據此次測試，5G小型基地台下行傳輸速率最高可達900Mbps以上，涵蓋距離最遠約可超過200公尺，中華電信表示，測試也驗證廣佈在城市中的路燈及號誌桿將可作為搭載5G、4G、物聯網及各式智慧感測器的載體基礎，有利於提升各大城市行動通信網路服務涵蓋及強化縣市的治理效率，有效發揮區域鏈結綜效，未來更期望攜手垂直產業及公部門共同合作，開創5G企業專網、智慧城市等創新技術的應用。