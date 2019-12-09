不只是頒發綠獎 聯電員工投身環保及生態保育

第四屆綠獎於11月29日在國父紀念館中山講堂頒獎完畢，主辦單位聯華電子今年另外還與歷屆得獎團體舉辦四場有意義的員工攜眷活動，其中最精采的是透過荒野保護協會新竹分會的安排，到新竹縣「大山背」的馬路上指揮交通，保護過馬路前往溪邊求偶的「梭德氏赤蛙」，讓員工身體力行實踐生態保育。

活動一：幫青蛙過馬路

聯電從2014年起就開始與「荒野保護協會新竹分會」合作大山背保護青蛙過馬路活動，這次活動於10月21日舉行，由「荒野保護協會新竹分會」帶領，竹科30多位聯電員工攜眷於當天下午5時，到新竹縣橫山鄉大山背，在豐鄉瀑布涼亭集合，聽取荒野保護協會劉月梅理事長、張正敏分會長解說後，分組成數個小隊，在梭德氏赤蛙繁殖期間返回溪流要通過的馬路上，每隊負責約50公尺長的路段，先將馬路上的樹葉、樹枝清除到路邊，幫助辨識要過馬路的青蛙。

自下午五點半至七點半，各隊努力在負責路段觀察有無梭德氏赤蛙通過，一經發現，以交通指揮棒提醒過往車輛緩行或暫停行駛，讓青蛙安全返回溪邊產卵，順利繁衍下一代，為生態保育盡了心力。

活動二：食物森林嘉年華

4月27日，聯電在新竹縣竹北市舉辦「食物森林嘉年華」活動，安排數百名聯電員工及眷屬為「食物森林」施肥、除草，把生產的食物送給國立新竹特殊教育學校做為供餐食材；並在環保市集中，以環保方式消費，讓參與者接受生態觀念的洗禮。

嘉年華活動中，有兩個曾經獲得「綠獎」的協會到場擺攤，推廣生態保育教育，成效良好。一是彰化縣埔鹽鄉「大有社區發展協會」，該協會以「金碳大有、綠活農村計畫」，獲得第二屆綠獎。另一個是「中華民國荒野保護協會」，曾獲第二、三屆綠獎獎項，今年再以「雙連埤瀕危植物原地保種及教育推廣計畫」，獲得第四屆綠獎。

活動三：台灣蝴蝶保育學會生態參訪

5月4日，經獲得第三屆綠獎的台灣蝴蝶保育學會安排，南科的聯電同仁攜眷前往斑蝶遷徙必經的彰化縣芬園鄉同安國小，上午參觀校園，並動手玩絹印，將彩蝶絹印於後背包；下午到「挑水古道」賞蝶。

活動四：生態友善茭白筍團購

今年8月的中秋節前一個月，聯電發動員工，透過獲得第一屆綠獎的南投縣埔里鎮「一新社區發展協會」，以自由登記方式，團購836公斤茭白筍。茭白筍外觀修長白嫰，俗稱「美人腿」。活動一出，獲得熱烈迴響，馬上搶購一空。經一新社區發展協會派送到聯電北中南各單位，或員工家中，支持農民銷售友善農法種植的茭白筍，幫助保育白魚，也讓員工品嚐到新鮮美味的農產品。

聯華電子成立綠獎至今已邁入第四屆，聯電深信，綠獎的成立不只是將獎項頒發出去，而是能透過企業與環保團體的攜手合作，讓環保的種苗可以在更多人的心中萌芽，2020年即將邁入第五屆綠獎，今年共襄盛舉的合作夥伴包括台灣巴斯夫、台灣3M、宏瑞制程、欣興電子、漢民科技；協力推動的包括智原科技、愛德華先進科技、漢科系統。聯電也歡迎更多的企業夥伴加入綠獎的環保陣線，共同關心環境保育。

聯電南科生態旅行讓兒童認識蝴蝶。 分享 facebook

聯電員工保護青蛙過馬路活動。 分享 facebook

小朋友蹲在地上小心翼翼守護青蛙。 分享 facebook