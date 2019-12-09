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旺宏30周年吳敏求談未來 走出以高品質為訴求道路

2019-12-09 18:30聯合報 記者郭政芬／即時報導

記憶體旺宏董事長吳敏求今日表示，明年產業市況將逐季向上，看好明年 NAND Flash 與 NOR Flash 都會供不應求，價格也會緩步走揚，下半年較有漲價空間。

記憶體大廠旺宏今天舉行公司創立30周年廠慶，董事長吳敏求除親自帶領外界及媒體參訪並回顧30周年點滴之外，今天也是創新產品與技術展示館重新開幕。

吳敏求說他回國前的科技環境，當時日本記憶體公司把美國打敗，因為日本講究紀律，把半導體工廠管理很好，不僅品質好且便宜。他回台灣時，面臨與日本人競爭的難題，他發現台灣的紀律與日本人相比仍差一截，他無法靠此打勝，因此決定採不同途徑，「我把工廠全部與電腦連結，旺宏也成為全世界第一個把工廠電腦化。」

吳敏求還說，早在20幾年前，當旺宏全公司人數僅有100多人時，當時他就已聘請一批專精統計學的專家，在收集產業上的各種大數據，除了有效提升產品品質，也在當時更能接近市場需求。

吳敏求說，旺宏的高品質在汽車工業與醫療方面，有很大發展空間。推出後，客戶使用有口碑，也讓旺宏很快在此領域展露頭角。汽車電子旺宏投入9年，已進入幾乎第三、第二名，旺宏會朝高品質應用，「旺宏希望走出自己的一條路，以高品質作為訴求」。

此外，吳敏求也說，目前5G基地台使用的NOR Flash，大約是1至2G的產品規格，全球能生產的廠商並不多，目前除了旺宏之外，還有美系二家廠商。目前全球有在生產5G基地台的廠商，大約有8成以上都有向旺宏下訂單，目前至少在手訂單就有中國的華為、日廠及韓廠等。

對於未來5G商機的發展，吳敏求說今年有不少廠商陸續受惠5G市場發展越來越蓬勃帶動，他看好明年及後年的相關廠商的感受會更明顯，吳敏求也預期，全球5G相關商機，將在2020及2021年達到最高峰。

董事長吳敏求說，旺宏的高品質在汽車工業與醫療方面，有很大發展空間。記者郭政芬／攝...
董事長吳敏求說，旺宏的高品質在汽車工業與醫療方面，有很大發展空間。記者郭政芬／攝影
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旺宏創新產品與技術展示館重新開幕，董事長吳敏求分享這30周年建廠的點點滴滴。記者...
旺宏創新產品與技術展示館重新開幕，董事長吳敏求分享這30周年建廠的點點滴滴。記者郭政芬／攝影
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董事長吳敏求也回顧這30周年建廠的點點滴滴。牆面上所寫的是旺宏創辦的理念，也是董...
董事長吳敏求也回顧這30周年建廠的點點滴滴。牆面上所寫的是旺宏創辦的理念，也是董事長吳敏求親筆寫的書法。記者郭政芬／攝影
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記憶體大廠旺宏今天舉行公司創立30周年廠慶，董事長吳敏求親自帶領外界及媒體參訪。...
記憶體大廠旺宏今天舉行公司創立30周年廠慶，董事長吳敏求親自帶領外界及媒體參訪。記者郭政芬／攝影
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