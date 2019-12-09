中華電完成全台首座5G Small Cell智慧路燈建置測試

中華電(2412)今(9)日宣布，攜手國際知名電信設備大廠諾基亞(Nokia)在新竹市南寮漁港完成國內首座戶外型5G small cell智慧路燈建置測試；除了是執行經濟部工業局「5G智慧路燈建置計畫」的要項之一，也是國內5G網路的布建及智慧城市應用邁向新的里程碑。

中華電表示，該建置結合中華電行動及固定網路的技術能量，建構具備節能燈控、人流/車流監控、氣象感測及物聯網功能的智慧路燈，並完成國內首座戶外型5G small cell路燈的建置與效能測試實證。

中華電說，在新竹南寮漁港測試建置的5G智慧路燈，以目前全球先進的5G/4G雙連結技術運作，也是國內首次將5G small cell運用於戶外場域的實際安裝測試，下行傳輸速率最高可達900Mbps以上，涵蓋距離最遠約可超過200公尺。

中華電指出，自2018年起陸續在台北流行音樂中心、南港展覽2館、林口新創園、故宮正館等場域布建5G實驗網路；這次在新竹南寮漁港完成5G small cell戶外場域安裝測試及效能實證，布局5G新世代的小型基地臺(small cell)多層次組網架構，更期與垂直產業及公部門共同合作，開創5G企業專網、智慧城市等創新技術的應用。

中華電表示，國內5G首波釋照頻譜競標作業將於明 (10)日展開，身為國內第一大電信業者，有信心持續以最優越的網路技術及最大的頻寬優勢，引領全民邁向5G新世代。