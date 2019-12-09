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台達電11月合併營收226.74億元 月減2%

2019-12-09 17:27經濟日報 記者劉芳妙／即時報導

台達電子 (2308）公布11月合併營收226.74億元，年增2.5%，月減2%，累計今年前11月合併營收2,457.28億元，年成長14%。

營收台達電

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