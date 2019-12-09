玉晶光11月營收11.86億元 月減19.18%

光學鏡頭廠玉晶光（3406）公布11月合併營收11.86億元元，月減19.18%，年增64.68%。累計今年前11月合併營收109.12億元，年增48.95%。

玉晶光表示，第4季為傳統淡季，11月營收較上月衰退主要原因係因客戶拉貨影響。玉晶光預計明（10）日召開線上法說會，由董事長陳天慶主持，預料蘋果拉貨動態、資本支出擴產進展、多鏡頭趨勢等，將是會中關注焦點。