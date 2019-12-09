5G建置需求 鉅橡看好2020年PCB墊板及電木板成長

台灣第五代行動通訊（5G）首波頻譜競標將在10日開戰。 記者徐兆玄／攝影 分享 facebook 專業絕緣材料大廠鉅橡企業（8074）今（9）日提到，2020年隨著5G頻譜建置，全球60國釋照，明年可望受惠5G普及，加上5G手機啟動的換機潮，可望推升PCB墊板及電木板的需求成長。

鉅橡也提到，觀察5G手機、網通以及AI伺服器晶片需求增加，為配合高階電腦運算需求，ABF載板是5G及高速運算所需關鍵零組件，PCB 產業中，ABF也將採用電木板產品生產。

鉅橡今也公布2019年11月合併營收1.06億元，累計前11月合併營收11.35億元，年減13.1%。鉅橡提到，受到美中貿易戰以及延伸的科技戰干擾，2019年全球PCB產業成長有限，且第四季受客戶盤點庫存影響，以致前11月合併營收年減。